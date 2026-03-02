Logo
Large banner

Орбан: Данас износимо доказе

Извор:

Агенције

02.03.2026

08:37

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је синоћ да ће Мађарска данас, у понједељак ујутро, показати доказе прикупљене током викенда у вези са стањем украјинског дијела цјевовода "Дружба".

Орбан је у објави на Фејсбуку написао да су стигле вриједне информације.

У другој објави, направљеној током обиласка рафинерије Дунав, рекао је да мађарска влада неће дозволити да цене бензина порасту на 1.000 форинти, и да ће прекинути блокаду украјинског предсједника Володимира Зеленског.

На видео-снимку, предсједник и генерални директор нафтне и гасне компаније МОЛ Жолт Хернади показује Орбану мјесто где се цјевовод Дружба спаја са рафинеријом.

Амерички пилот

Свијет

Оборен амерички борбени авион, објављени снимци

"Тренутно нема сирове нафте. Испоруке кроз цјевовод прекинуте су 22 пута од почетка рата у Украјини. До сада смо успевали да ријешимо ситуацију, али то се изненада промијенило и не знамо разлог. Чак смо понудили техничку помоћ", рекао је он, преноси МТИ.

Подијели:

Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Амерички пилот

Свијет

Оборен амерички борбени авион, објављени снимци

2 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио до кад ће трајати борбене операције

2 ч

0
Срушио се амерички авион

Свијет

Срушио се амерички Ф-15 у Кувајту (ВИДЕО)

2 ч

0
Бахреин

Свијет

Прва жртва иранских напада у Бахреину

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner