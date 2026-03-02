Орбан: Данас износимо доказе

Извор:
02.03.2026
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је синоћ да ће Мађарска данас, у понједељак ујутро, показати доказе прикупљене током викенда у вези са стањем украјинског дијела цјевовода "Дружба".
Орбан је у објави на Фејсбуку написао да су стигле вриједне информације.
У другој објави, направљеној током обиласка рафинерије Дунав, рекао је да мађарска влада неће дозволити да цене бензина порасту на 1.000 форинти, и да ће прекинути блокаду украјинског предсједника Володимира Зеленског.
На видео-снимку, предсједник и генерални директор нафтне и гасне компаније МОЛ Жолт Хернади показује Орбану мјесто где се цјевовод Дружба спаја са рафинеријом.
