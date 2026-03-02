Срушио се амерички Ф-15 у Кувајту (ВИДЕО)

Извор:
Амерички војни авион Ф-15 срушио се у Кувајту, преноси портал "Clash report".
На снимку који је портал објавио на друштвеној мрежи Икс види се како авион, у пламену, пада вртећи се у круг.
Како се наводи, пилот авиона се катапултирао и преживио.
Портал додаје да је локално становништво ставило пилота у гепек аутомобила и одвезло га на безбједно.
BREAKING: A U.S. fighter jet has crashed in Kuwait. pic.twitter.com/W6Mgim47iO— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
