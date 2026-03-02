Logo
Срушио се амерички Ф-15 у Кувајту (ВИДЕО)

Извор:

АТВ

02.03.2026

08:10

Срушио се амерички авион
Фото: X/Screenshot

Амерички војни авион Ф-15 срушио се у Кувајту, преноси портал "Clash report".

На снимку који је портал објавио на друштвеној мрежи Икс види се како авион, у пламену, пада вртећи се у круг.

Бахреин

Свијет

Прва жртва иранских напада у Бахреину

Како се наводи, пилот авиона се катапултирао и преживио.

Портал додаје да је локално становништво ставило пилота у гепек аутомобила и одвезло га на безбједно.

