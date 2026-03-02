Logo
Пуцњава у ноћном клубу: Повријеђено најмање 9 особа

Извор:

Танјуг

02.03.2026

07:45

Пуцњава у ноћном клубу: Повријеђено најмање 9 особа
Фото: pexels

Најмање девет особа повријеђено је данас у пуцњави у ноћном клубу у Синсинатију у америчкој савезној држави Охајо, саопштила је полиција.

Наводи се да још нема ухапшених у вези са пуцњавом, пренио је АП.

Иран-Израел-напад

Свијет

Гдје су све јутрос одјекнуле експлозије?

Истиче се да су повријеђени пребачени у болнице и да њихове повреде нису опасне по живот.

Полиција је саопштила да је око 500 до 600 људи било у ноћном клубу "Риверфронт лајв" када је дошло до инцидента.

