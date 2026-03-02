Пуцњава у ноћном клубу: Повријеђено најмање 9 особа

Извор:
Танјуг
02.03.2026
07:45

Најмање девет особа повријеђено је данас у пуцњави у ноћном клубу у Синсинатију у америчкој савезној држави Охајо, саопштила је полиција.
Наводи се да још нема ухапшених у вези са пуцњавом, пренио је АП.
Истиче се да су повријеђени пребачени у болнице и да њихове повреде нису опасне по живот.
Полиција је саопштила да је око 500 до 600 људи било у ноћном клубу "Риверфронт лајв" када је дошло до инцидента.
More Terrorist attacks in the Homeland 🇺🇸!13 people shot at Riverfront Live in Cincinnati, Ohio! pic.twitter.com/Sin11uuFXg— AlexanderSobhani (@xandersobhani) March 2, 2026
