ФИБА 3X3: Из Прњавора на Мастерс у Бахреину

Аутор:Иван Драгичевић
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Другу годину заредом Међународна кошаркашка федерација ФИБА 3x3 додијелила је статус Quest турниру Vivia 3x3 Прњавор, што значи да ће шампион турнира изборити пласман на Мастерс у Манами, главном граду Бахреина.
У години када Прњавор обиљежава велики јубилеј – 30 година баскета, овај град поново ће бити домаћин једног од најзначајнијих 3x3 догађаја у региону.
Увод у оно најбоље и ове године биће турнир млађих категорија. Од 13. до 16. јула на терен ће изаћи претпионири, пионири, кадети и јуниори.
Vivia 3x3 Прњавор већ годинама окупља највећи број екипа у млађим категоријама, уз највећи наградни фонд у региону, потврђујући статус једног од најважнијих турнира за развој младих играча.
Турнир у склопу 3x3 лиге Републике Српске играће се 17. јула, док је главни догађај, ФИБА 3x3 Quest, на програму 18. и 19. јула.
Vivia 3x3 Прњавор из године у годину потврђује статус једног од најјачих 3x3 турнира у региону, а до сада су шампиони из Прњавора путовали на Challenger турнире у Берлин у Њемачкој, Рига у Латвији, Хамбург у Њемачкој, Липик у Хрватској, Лублин у Пољској и Deqing у Кини, док је прошлогодишњи побједник наступио на Мастерс турниру у Декуингу у Кини.
Ове године улог је још већи – побједник Vivia 3x3 Прњавор турнира избориће директан пласман на Мастерс у Манами, гдје ће одмјерити снаге са најбољим 3x3 екипама свијета.
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