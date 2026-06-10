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Да се најежиш: "Гробари" одали почаст Едину Авдићу

Аутор:

АТВ
10.06.2026 19:29

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Да се најежиш: "Гробари" одали почаст Едину Авдићу
Фото: Telegraf.rs / Marko Jovanović

Навијачи Партизана одали су почаст преминулом спортском новинару и коментатору, Едину Авдићу.

Авдић је преминуо у 47. години и у понедјељак је сахрањен у Сарајеву.

"Един Авдић", скандирали су "гробари" уочи сусрета са Дубаијем, преноси б92.

Могао се на великом екрану видјети и цртеж његовог сина Исака, уз ријечи: "За најбољег тату. Едо Авдић. Најбољи спортски коментатор".

Управо је Единов коментар на чувену тројку преко цијелог терена Душана Кецмана против Цибоне за титулу у АБА лиги дао додатни печат том историјском мечу...

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Тагови :

Умро Един Авдић

Един Авдић

Един Авдић сахрана

КК Партизан

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