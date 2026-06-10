Да се најежиш: "Гробари" одали почаст Едину Авдићу

Аутор:АТВ
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Навијачи Партизана одали су почаст преминулом спортском новинару и коментатору, Едину Авдићу.
Авдић је преминуо у 47. години и у понедјељак је сахрањен у Сарајеву.
"Един Авдић", скандирали су "гробари" уочи сусрета са Дубаијем, преноси б92.
Могао се на великом екрану видјети и цртеж његовог сина Исака, уз ријечи: "За најбољег тату. Едо Авдић. Најбољи спортски коментатор".
Управо је Единов коментар на чувену тројку преко цијелог терена Душана Кецмана против Цибоне за титулу у АБА лиги дао додатни печат том историјском мечу...
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