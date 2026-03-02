Гдје су све јутрос одјекнуле експлозије?

Извор:
САД су потврдиле да гађају мете у Ирану, док је Израел у последњих сат времена саопштио да је покренуо још један талас напада на мете Хезболаха након што је погођен ракетном ватром из јужног Либана.
Иран изводи одмаздне нападе широм региона, циљајући америчке базе и друге локације. Експлозије су се чуле јутрос у Јерусалиму, као и у Дубаију и Абу Дабију у Уједињеним Арапским Емиратима, Дохи у Катару и Манами у Бахреину.
Дим се такође диже са подручја америчке амбасаде у Кувајту, а ватрогасци и кола хитне помоћи су у том подручју.
