Гдје су све јутрос одјекнуле експлозије?

Телеграф

02.03.2026

07:41

Иран Израел напад
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

САД су потврдиле да гађају мете у Ирану, док је Израел у последњих сат времена саопштио да је покренуо још један талас напада на мете Хезболаха након што је погођен ракетном ватром из јужног Либана.

Иран изводи одмаздне нападе широм региона, циљајући америчке базе и друге локације. Експлозије су се чуле јутрос у Јерусалиму, као и у Дубаију и Абу Дабију у Уједињеним Арапским Емиратима, Дохи у Катару и Манами у Бахреину.

Ирански тунел дронови

Свијет

Иранци приказали шта ''крију'' у тунелима

Дим се такође диже са подручја америчке амбасаде у Кувајту, а ватрогасци и кола хитне помоћи су у том подручју.

