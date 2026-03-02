Logo
Арапске краљевине запријетиле Техерану одмаздом

СРНА

02.03.2026

Напад Израела на Техеран
Фото: Tanjug / AP /

Арапске краљевине које су чланице Заливског савјета за сарадњу запријетиле су Ирану да ће извршити узвратне нападе, у оквиру колективних безбједносних мјера.

У заједничкој изјави након хитног састанка Савјета наводи се да је укупно шест краљевина запријетило Ирану одмаздом.

"Земље Залива спремне су да предузму све неопходне мјере очувања суверености, безбједности и стабилности, као одговор на нападе Ирана," истиче се у заједничкој изјави.

Министри спољних послова арапских краљевина нагласили су у изјави да је безбједност једне земље неодвојива од безбједности осталих у Персијском заливу.

Чланице Савјета позвале су на моментални прекид иранских напада.

Иранска војска гађала је америчке базе у неколико арапских земаља у протекла два дана.

Израел Иран

Persijski zaliv

Teheran

