Арапске краљевине запријетиле Техерану одмаздом

Извор:
СРНА
02.03.2026
07:20
Коментари:0
Арапске краљевине које су чланице Заливског савјета за сарадњу запријетиле су Ирану да ће извршити узвратне нападе, у оквиру колективних безбједносних мјера.
У заједничкој изјави након хитног састанка Савјета наводи се да је укупно шест краљевина запријетило Ирану одмаздом.
Хроника
Мушкарац (39) избоден ножем: Пролазник му спасио живот
"Земље Залива спремне су да предузму све неопходне мјере очувања суверености, безбједности и стабилности, као одговор на нападе Ирана," истиче се у заједничкој изјави.
Министри спољних послова арапских краљевина нагласили су у изјави да је безбједност једне земље неодвојива од безбједности осталих у Персијском заливу.
Чланице Савјета позвале су на моментални прекид иранских напада.
Сцена
Жељко Митровић најавио нову платформу за праћење Пинкових канала
Иранска војска гађала је америчке базе у неколико арапских земаља у протекла два дана.
Најновије
Најчитаније
10
43
10
42
10
42
10
37
10
30
Тренутно на програму