Logo
Large banner

Биткоин ухватио залет за нови рекорд

Извор:

Курир

02.03.2026

08:39

Коментари:

0
Биткоин ухватио залет за нови рекорд
Фото: Pexels

Готов је фебруар, који је за тржиште и инвеститоре био веома непредвидљив, и самим тим је многе учеснике избацио из игре.

Међутим, крај мјесеца је направио заокрет који недвосмислено говори да ће март бити доста другачији, а они који су успјели да се сачувају имаће шансу за велики приход у наредним данима.

Криза на тржишту криптовалута чини се да је дошла крају, а главне валуте попут Биткоина већ су показале знаке опоравка који би овог пута могао да буде историјски. Иако су многи већ изгубили наду, Биткоин је још једном показао да је веома чврста валута која је отпорна на све тензије и која ће у наредном периоду поново бити сигурно уточиште и најпримамљивији избор за инвеститоре.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Данас износимо доказе

Цијена Биткоина у посљедње вријеме је варирала, али се и поред тога у претходним данима опоравила и сада је једна од примамљивијих на тржишту. Само кретање цијене сугерише шта можемо очекивати у будућности и колики је управо Биткоин прилика у наредним данима.

У односу на прије шест мјесеци цијена је нижа за скоро 40 одсто, а о овом паду сви су добро упознати. Међутим, у претходних месец дана Биткоин се потпуно консолидовао и у том периоду цијена је мање-виша била без озбиљних падова а претходних дана на дневном нивоу виђали смо одређени раст, преноси Курир.

Подијели:

Тагови :

биткоин

криптовалута

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Данас износимо доказе

2 ч

0
Како безбједно користити избјељивач за веш?

Савјети

Како безбједно користити избјељивач за веш?

2 ч

0
Славимо Светог Теодора Тирона: Хришћани треба да ураде само једну ствар

Друштво

Славимо Светог Теодора Тирона: Хришћани треба да ураде само једну ствар

2 ч

0
Инфлунсерка Ања Бла

Сцена

Не мари за хаос: Ања Бла се сунча на празној плажи док иза ње куља дим у Дубаију

2 ч

0

Више из рубрике

Разлог узнемирује: Товљачи купују прасиће из увоза иако су домаћи јефтинији

Економија

Разлог узнемирује: Товљачи купују прасиће из увоза иако су домаћи јефтинији

2 ч

0
Цијене кафе у бањалучким кафићима изазивају главобољу

Економија

Цијене кафе у бањалучким кафићима изазивају главобољу

14 ч

1
Прасићи тренутно нису скупи, али једна ствар мијења ствар

Економија

Прасићи тренутно нису скупи, али једна ствар мијења ствар

16 ч

0
Шокантне прогнозе из Русије: "Нафта иде преко 100 долара"

Економија

Шокантне прогнозе из Русије: "Нафта иде преко 100 долара"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner