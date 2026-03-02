Биткоин ухватио залет за нови рекорд

Извор:
Курир
02.03.2026
08:39
Коментари:0
Готов је фебруар, који је за тржиште и инвеститоре био веома непредвидљив, и самим тим је многе учеснике избацио из игре.
Међутим, крај мјесеца је направио заокрет који недвосмислено говори да ће март бити доста другачији, а они који су успјели да се сачувају имаће шансу за велики приход у наредним данима.
Криза на тржишту криптовалута чини се да је дошла крају, а главне валуте попут Биткоина већ су показале знаке опоравка који би овог пута могао да буде историјски. Иако су многи већ изгубили наду, Биткоин је још једном показао да је веома чврста валута која је отпорна на све тензије и која ће у наредном периоду поново бити сигурно уточиште и најпримамљивији избор за инвеститоре.
Цијена Биткоина у посљедње вријеме је варирала, али се и поред тога у претходним данима опоравила и сада је једна од примамљивијих на тржишту. Само кретање цијене сугерише шта можемо очекивати у будућности и колики је управо Биткоин прилика у наредним данима.
У односу на прије шест мјесеци цијена је нижа за скоро 40 одсто, а о овом паду сви су добро упознати. Међутим, у претходних месец дана Биткоин се потпуно консолидовао и у том периоду цијена је мање-виша била без озбиљних падова а претходних дана на дневном нивоу виђали смо одређени раст, преноси Курир.
