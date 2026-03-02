Разлог узнемирује: Товљачи купују прасиће из увоза иако су домаћи јефтинији

Извор:
АТВ
02.03.2026
08:10
Коментари:0
Прасићи у Српској, тренутно, коштају између 5,5 и 6,5 КМ по килограму живе ваге.
Међутим, с обзиром на то да је пост, тражња за овом робом у Српској је на ниском нивоу.
Свијет
Прва жртва иранских напада у Бахреину
Са друге стране, прасићи из увоза по килограму живе ваге коштају око 10 КМ.
То су за "Српскаинфо" потврдили у Удружењу узгајивача свиња Српске, из којег наглашавају да, упркос томе што је цијена домаћих прасића доста повољнија, товљачи купују оне из увоза.
"Разлог је то што је наш сточни фонд уништен. Зато фармери који тове прасиће немају могућност да купе довољан број, чак и од неколико узгајивача. Из тог разлога, лакше им је да, на примјер, одједном купе 100 прасића који су увезени", каже предсједник овог удружења Мишо Маљчић.
Свијет
Мићин за АТВ: Уклањање Хамнеија покушај слабљења Ирана
Додаје да фармери који тове прасиће, утовљене свиње касније продају клаоницама.
"Тренутна цијена домаћих прасића је ниска, али би за неких десетак дана могло да дође до повећане тражње, самим тим и до поскупљења. Тада ће, наиме, људи кренути да купују прасад и да их тове до јесени", објашњава Маљчић.
Кад је ријеч о цијени прасића уочи Васкрса и Ђурђевдана, узгајивачи истичу да је рано прогнозирати каква би она могла да буде. Међутим, с обзиром на скупе увозне прасиће, није искључено да ће домаћи фармери, пред поменуте празнике, у истом износу зацијенити своју робу.
Свијет
Мајка осуђена на доживотну робију због смрти кћерке која је имала само 26 килограма
Подсјећања ради, уочи Ђурђевдана прошле године, килограм живе ваге прасића у Српској ишао је и до 12 КМ.
Најновије
Најчитаније
10
43
10
42
10
42
10
37
10
30
Тренутно на програму