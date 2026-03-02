Logo
Large banner

Нови врховни вођа Ирана могао би бити изабран за дан, два

Извор:

Агенције

02.03.2026

07:01

Коментари:

0
Уништене зграде у Техерану
Фото: Tanjug/AP

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи каже да би нови врховни вођа могао бити изабран за један или два дана док је тој земљи почео 40-дневни период жалости након убиства ајатолаха Алија Хамнеија у америчко-израелским нападима.

Аракчи је рекао за Ал Џазиру да се уставни механизам сукцесије већ покреће и да је основан транзициони савјет који има три члана: предсједника, шефа правосуђа и правника из Савјета чувара.

Израел Иран напад

Свијет

Иран испалио нови талас ракета према Израелу

- Ова група од три члана би била задужена за вођство прије него што се изабере нови вођа. Претпостављам да је потребно кратко вријеме. Можда за један или два дана изаберу новог вођу за земљу", навео је Аракчи.

Аракчи је назвао убиство Хамнеија апсолутним преседаном и великим кршењем међународног права. Рекао је да Хамнеи није био само ирански политички лидер, већ и високорангирани верски вођа за милионе муслимана, чак и ван Ирана, широм региона.

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

Здравље

Ово су најгоре врсте рибе: Штете срцу и дижу холестерол

4 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Друштво

Научници открили у ком животном периоду су људи најсрећнији

4 ч

0
Ватра пожар варнице

Занимљивости

Да ли сте чули за живи огањ: Вјерује се да има љековито дејство

12 ч

0
Америка напустила СЗО

Свијет

Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

12 ч

0

Више из рубрике

Израел Иран напад

Свијет

Иран испалио нови талас ракета према Израелу

3 ч

0
Америка напустила СЗО

Свијет

Трамп открио колико дуго би могли трајати удари на Иран

12 ч

0
Уништене зграде у Техерану

Свијет

САД погодиле 1.000 иранских циљева: Међу њима и сједиште Револуционарне гарде

12 ч

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Израел у атентату на Хамнеија имао неочекиваног партнера

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner