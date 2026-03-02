Нови врховни вођа Ирана могао би бити изабран за дан, два

Извор:
Агенције
02.03.2026
07:01
Коментари:0
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи каже да би нови врховни вођа могао бити изабран за један или два дана док је тој земљи почео 40-дневни период жалости након убиства ајатолаха Алија Хамнеија у америчко-израелским нападима.
Аракчи је рекао за Ал Џазиру да се уставни механизам сукцесије већ покреће и да је основан транзициони савјет који има три члана: предсједника, шефа правосуђа и правника из Савјета чувара.
Свијет
Иран испалио нови талас ракета према Израелу
- Ова група од три члана би била задужена за вођство прије него што се изабере нови вођа. Претпостављам да је потребно кратко вријеме. Можда за један или два дана изаберу новог вођу за земљу", навео је Аракчи.
Аракчи је назвао убиство Хамнеија апсолутним преседаном и великим кршењем међународног права. Рекао је да Хамнеи није био само ирански политички лидер, већ и високорангирани верски вођа за милионе муслимана, чак и ван Ирана, широм региона.
Најновије
Најчитаније
10
43
10
42
10
42
10
37
10
30
Тренутно на програму