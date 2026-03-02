Научници открили у ком животном периоду су људи најсрећнији

Извор:
02.03.2026
Да ли постоји период у животу када смо заиста најсрећнији или је срећа само тренутак који долази и пролази? Многи вјерују да су то безбрижне двадесете, док други тврде да права радост стиже тек касније, са искуством и сигурношћу. Ново истраживање бавило се управо тим питањем и покушало да утврди у ком животном добу је ниво среће највећи. Резултати су изненадили многе и показали да одговор није тако једноставан како се на први поглед чини.
Ова питања, једноставна и сложена у исто вријеме, муче људска бића миленијумима, а до сада се чинило да нико није пронашао увјерљив одговор.
Ново истраживање које је укључило неколико Универзитета у Њемачкој и Швајцарској, покушало је да расвијетли проблем који је колико стар толико и актуелан, показује да наша срећа расте са нама.
Како би дошли до овог закључка, научници су укључили скоро пола милиона људи различите доби и друштвеног статуса и испитали промјене у перцепцији субјективног благостања које се догађају током живота.
Иако је субјективна па тако није мјерљива на научан начин, перцепција благостања је "оцијењена" на основу промјена у три средишње компоненте субјективног благостања:
животно задовољство
позитивна емоционална стања
негативна емоционална стања
Читајући резултате анкете, испада да је фаза живота у којој смо најмање задовољни својим животом пубертет, односно између 9. и 16. године, а то би могло да буде посљедица промјена у тијелу и друштвеном животу које се догађају управо у овом раздобљу.
Срећа се повећава с временом јер се с годинама повећавају позитивна емоционална стања и, генерално, перципирани осјећај задовољства.
Почетак љубавног и интимног живота, стварање породице, економска стабилност, изгледи за каријеру и, генерално, испуњење као заокужене, цјеловите особе: то су фактори који играју кључну улогу у постизању и одржавању среће.
У посљедњој животној фази, у просјеку након 70. године живота, срећа пада и њене вриједности имају тенденцију пада: физичка активност се смањује, здравље се често погоршава и има мање друштвених односа, такође и зато што неки вршњаци умиру.
