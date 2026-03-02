Давио малољетницу с којом је живио, дјевојчица успјела помоћи

Извор:
Основни суд у Добоју продужио је за два мјесеца притвор држављанину Хрватске Д.М. (31), вишеструко осуђиваном преступнику, осумњиченом за обљубу малољетнице са којом је становао у Добоју, а коју је тукао и давио пријетећи да ће је убити.
Шеснаестогодишњакиња је након тортуре успјела побјећи из стана и затражити љекарску помоћ.
Терете га за полну злоупотребу дјетета старијег од 15 година и кривично дјело насиље у породици или породичној заједници.
Притвор му је продужен на приједлог Окружног јавног тужилаштва у Добоју, између осталог, због опасности од бјекства јер је држављанин Хрватске, који је рођен у Сомбору у Србији, а има пребивалиште у Осијеку.
"Осумњичени је држављанин Републике Хрватске, у којој има и пријављено пребивалиште у Осијеку. Доведено у везу са тежином кривичних дјела која се осумњиченом стављају на терет и запријећених казни затвора (двије до осам година за полну злоупотребу дјетета старијег од петнаест година и двије до 10 година за насиље у породици или породичној заједници) и чињеницом да се рјешењем Службе за послове са странцима БиХ осумњичени протјерује са територије БиХ и да му се забрањује улазак и боравак у БиХ на период од двије године, недвосмислено указује на постојање реалне опасности, уколико би осумњичени био на слободи, да би се дао у бјекство како би се сакрио од надлежних органа у циљу избјегавања кривичне одговорности, у ком случају би исти био недоступан органима кривичног гоњења", навели су из Суда.
У конкретном случају, према оцјени вијећа, постоје нарочите околности које оправдавају бојазан да би осумњичени боравком на слободи могао поновити кривично дјело јер се осумњиченом на терет стављају кривично дјело насиље у породици или породичној заједници и кривично дјело полна злоупотреба дјетета старијег од 15 година за које је прописана казна затвора од двије до осам година, преноси портал "Независне".
"Испуњен је објективни услов за одређивање притвора по овом основу, а исти је према подацима из казнене евиденције ПУ Добој раније вишеструко осуђиван", прецизирали су из Суда.
Он је пет пута осуђен и један кривични поступак се води, те све то указује да се ради о особи склоној извршењу кривичних дјела, односно вишеструком повратнику, нарочито када су у питању кривична дјела са елементима насиља.
"Заједно са чињеницом да се против осумњиченог води још један поступак због кривичног дјела тјелесна повреда, и то на штету особе женског пола, као и начином извршења предметних кривичних дјела за које постоји основана сумња, односно упорности у извршењу истих, основано то указује да постоје нарочите околности да би осумњичени боравком на слободи наставио да чини оваква и слична кривична дјела", појаснили су из Суда.
Иначе, осумњичени се терети да је, након што је током октобра или новембра 2025. године започео емотивну везу са малољетницом која је тада имала 16 година и са истом и живио у ванбрачној заједници у изнајмљеном стану у Добоју, како наводе из Суда, у неколико наврата, свјестан да између њега и оштећене постоји велика несразмјера у зрелости или узрасту, а у сврху задовољења свог полног нагона, са оштећеном имао полне односе.
"Тако је 29/30. јануара 2026. године са оштећеном имао полни однос, а потом је без икаквог разлога и повода физички насрнуо на исту, задао јој више удараца у предјелу главе и цијелог тијела, те је хватао рукама за врат у намјери да је задави, којом приликом је оштећена задобила вишеструке повреде главе, лица, врата и грудног коша, све вријеме пријетећи да ће је убити", наводе из Суда.
Истиче се да је оштећена у јутарњим часовима побјегла и обратила се за љекарску помоћ.
"Извршио је обљубу са дјететом старијим од 15 година знајући да између њих постоји велика несразмјера у зрелости и узрасту, те примјеном насиља угрозио тјелесни интегритет члана своје породице, а дјело је учињено према дјетету", наводи се у саопштењу.
