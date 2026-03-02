Logo
Large banner

Станари хитно евакуисани након експлозије плинске боце: Мушкарац у тешком стању

Извор:

Аваз

02.03.2026

09:19

Коментари:

0
Станари хитно евакуисани након експлозије плинске боце: Мушкарац у тешком стању

Станари улаза 1ц стамбене зграде у насељу Црквице у Зеница евакуисани су након експлозије плинске боце која је изазвала озбиљна оштећења објекта и тешко повриједила двије особе.

Евакуацију су наложили грађевински инспектор Града Зеница и дежурни кантонални тужилац Тужилаштво Зеничко-добојског кантона, а потврда је стигла из Оперативног центра Министарство унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.

илу-авион-26022026

Свијет

Од јутрос отказано више од 1.000 летова према дестинацијама на Блиском истоку

Експлозија се догодила јуче око 11.40 сати, а том приликом тешке повреде задобили су супружници Мевлида (1954.) и Мухамед (1955.) Беговић. Мушкарац је, због повреда опасних по живот, пребачен на лијечење у Клинички центар Универзитета у Сарајеву, док је жена задржана у Кантонална болница Зеница.

Полиција је осигурала мјесто несреће, а станарима је из сигурносних разлога забрањен повратак у станове док вјештаци не обаве детаљно вјештачење. Према првим информацијама, на објекту су уочена значајна конструктивна оштећења.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио: "Сви су мртви"

У овом улазу живи десет породица које су, надајући се да ће евакуација бити привремена, морале напустити своје домове. Цивилна заштита Града Зеница осигурала је алтернативни смјештај за оне који немају гдје боравити.

Подијели:

Тагови :

plinska boca

Експлозија

евакуација

Зеница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нападнута рафинерија Арамко

Свијет

Пакао се шири: Ирански дронови се забили у рафинерију Арамко

1 ч

0
Ухапшен син пјевачице Шер

Сцена

Ухапшен син пјевачице Шер

1 ч

0
Убијен тинејџер

Хроника

Убица остаје иза решетака: На Божић ножем усмртио осамнаестогодишњака

1 ч

0
Роботска рука

Наука и технологија

Број АИ робота могао би надмашити број радника

1 ч

0

Више из рубрике

Убијен тинејџер

Хроника

Убица остаје иза решетака: На Божић ножем усмртио осамнаестогодишњака

1 ч

0
Давио малољетницу с којом је живио, дјевојчица успјела помоћи

Хроника

Давио малољетницу с којом је живио, дјевојчица успјела помоћи

2 ч

0
Мушкарац (39) избоден ножем: Пролазник му спасио живот

Хроника

Мушкарац (39) избоден ножем: Пролазник му спасио живот

3 ч

0
Аутомобил у пламену

Хроника

Ватра прогутала аутомобил на ауто-путу

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner