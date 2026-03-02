Станари хитно евакуисани након експлозије плинске боце: Мушкарац у тешком стању

Извор:
Станари улаза 1ц стамбене зграде у насељу Црквице у Зеница евакуисани су након експлозије плинске боце која је изазвала озбиљна оштећења објекта и тешко повриједила двије особе.
Евакуацију су наложили грађевински инспектор Града Зеница и дежурни кантонални тужилац Тужилаштво Зеничко-добојског кантона, а потврда је стигла из Оперативног центра Министарство унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.
Експлозија се догодила јуче око 11.40 сати, а том приликом тешке повреде задобили су супружници Мевлида (1954.) и Мухамед (1955.) Беговић. Мушкарац је, због повреда опасних по живот, пребачен на лијечење у Клинички центар Универзитета у Сарајеву, док је жена задржана у Кантонална болница Зеница.
Полиција је осигурала мјесто несреће, а станарима је из сигурносних разлога забрањен повратак у станове док вјештаци не обаве детаљно вјештачење. Према првим информацијама, на објекту су уочена значајна конструктивна оштећења.
У овом улазу живи десет породица које су, надајући се да ће евакуација бити привремена, морале напустити своје домове. Цивилна заштита Града Зеница осигурала је алтернативни смјештај за оне који немају гдје боравити.
