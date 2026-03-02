Ђоковић одржао лекцију која се памти

Извор:
Телеграф
02.03.2026
08:43
Коментари:0
Најбољи тенисер свих времена, Новак Ђоковић, поново је у "Тениском рају". Након двије деценије од свог дебија, Ноле се вратио у Калифорнију како би се припремио за предстојећи Мастерс у Индијан Велсу, али његова припрема овог пута била је све само не обична.
Док бруси форму за свој други турнир у 2026. години, Ђоковић је базу пронашао на чувеном УЦЛА универзитету. Ипак, тренинг на тениским теренима брзо се претворио у нешто много дубље. Новак је посјетио тренинг екипе америчког фудбала овог универзитета, гдје је посматрао њихове дрилове, а потом им одржао говор који је одјекнуо Америком.
За некога ко је навикао да све битке на терену бије сам, боравак међу "оклопницима" пробудио је посебне емоције. Новак је играчима признао да му једна ствар у индивидуалном спорту јако фали.
Здравље
Мит или истина: Ево да ли је конзумирање топле воде заиста добро за здравље
"Као индивидуални спортиста, једна од ствари која ми заиста недостаје је тај тимски дух који ви градите и одржавате овдје сваки дан. Видим колико уживате у међусобној подршци и храбрењу. То може само да вам користи као тиму, али и вама лично, вашим тренерима и цијелој заједници", рекао је Новак младим спортистима.
Ноле је, у свом стилу, подијелио и филозофију која га је одржала на врху деценијама, а коју свако може да примјени:
"Сада је вријеме. Јер, 10 одсто живота је оно што нам се деси, а 90 одсто живота је наша реакција на оно што нам се дешава. Желим вам сву срећу, навијаћу за вас да будете најбољи тим у НЦАА следеће године", поручио је Ђоковић.
Сцена
Не мари за хаос: Ања Бла се сунча на празној плажи док иза ње куља дим у Дубаију
Није Новак време у Лос Анђелесу трошио само на рад. Да би се потпуно опустио пред изазове на терену, Ђоковић је уживо посматрао меч Лос Анђелес Лејкерса. Из првих редова поред терена, српски ас је уживао у мајсторијама НБА звијезда, још једном показавши колико воли кошарку и колико му прија боравак у "Граду анђела".
Подсјетимо, током меча између Лејкерса и Сакармента фоткао се са Луком Дончићем и Леброном Џејмсом, преноси Телеграф.
Тенис
18 ч0
Тенис
1 д0
Тенис
3 д0
Тенис
3 д0
Најновије
Најчитаније
10
43
10
42
10
42
10
37
10
30
Тренутно на програму