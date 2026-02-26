Данил Медведев има занимљиву идеју

26.02.2026
18:45
Данил Медведев је поново у центру пажње – али не само због резултата, већ и због идеје која је узбуркала тениску јавност.
Руски тенисер са пребивалиштем у Монте Карлу је сезону отворио титулом у Бризбејну, наговјештавајући повратак у препознатљиву форму. Ипак, услиједили су променљиви наступи – заустављен је у осмини финала Аустралијан опена, потом је елиминисан већ на старту турнира у Ротердаму, да би такмичење у Дохи завршио такође међу 16 најбољих. У Дубаију је, међутим, успио да ухвати ритам и стигне до полуфинала, а послије једног од тријумфа изнио је занимљив приједлог за реформу такмичарског система. Он сматра да је календар преоптерећен и да би драстичан рез био једини прави начин да се ситуација промени.
"Направио бих турнеју која се састоји од четири гренд слема и једанаест мастерс 1000 турнира. Можда бих задржао остале турнире, али без додјељивања рејтинг поена", нагласио је Медведев.
И сам је признао да је свјестан колико је такав сценарио нереалан.
"Ово је једини начин да се скрати календар. Међутим, то се никада неће десити, јер постоје лиценце, а АТП неће имати довољно новца да их све купи. Остали турнири неће рећи: “Одлично, испао сам“. Изгубили би новац. Такав је посао", додао је Медведев.
Тиме би сезона била краћа и селективнија, али би систем практично затворио врата младим и ниже рангираним играчима.
