Рускиња оставила све без даха и потврдила статус најсекси тенисерке свијета

24.02.2026

20:52

Виталиа Ђаченко
Фото: Инстаграм

Руска тенисерка Виталиа Ђаченко (35) још једном је потврдила статус једне од најзаноснијих и најатрактивнијих тенисерки свијета.

Сада је подијелила резултате студијског фотографирања.

Манекенски изглед

По многима најсекси тенисерка од‌јенула је откривајућу од‌јећу, те показала беспријекорну фигуру. Тенисерка манекенског изгледа позирала је за фотографију у пуној величини у одважној црној хаљини. Изрези су били пикантан детаљ хаљине.

"Јеси ли спремна за вечеру?", гласио је разиграни опис.

Ђаченко, која је поријеклом из Сочија, постигла је импресивне резултате на разним такмичењима и као чланица руске репрезентације. У појединачној конкуренцији освојила је Универзијаду (2009.) и Првенство Русије (2009.), као и три WTA 125 турнира. Освојила је и један WTA наслов у паровима.

Мучиле је повреде

Ипак, није се истакла на највишој разини. Дебитовала је на ITF турнирима још 2007. године, али цијела њена тениска каријера састоји се од само искушења. Била је склона повредама, због тога није блистала на јуниорским турнирима, а потом је значајан дио своје професионалне каријере провела на боловању.

Највећи тениски успјех јој је пласман у треће коло Вимблдона, а два пута је пролазила прво коло на Роланд Гаросу.

Ради и у моделингу, као заштитно лице за велик број компанија и од тога јако добро зарађује, тако да јој не представља проблем што не зарађује на тениским турнирима. Крајем прошле године индиректно је најавила крај каријере послије повреде шаке. Најбољи ранкинг у каријери јој је био 71. мјесто на WTA листи.

tenis

