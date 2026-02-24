Белгијанац пронашао свој украдени минибус у БиХ па морао да га "откупи"

24.02.2026
22:08
Коментари:0
Курт Хилаерт из Гента предузео је све што је било у његовој моћи и успио да врати свој украдени минибус, који је завршио у БиХ након што му полиција и правосуђе нису пружили помоћ.
Наиме, Курт изнајмљује приколице за коње и минибусе у околини Гента, а 5. маја 2025. изнајмио је минибус човјеку који је тврдио да путује са породицом у Њемачку. Убрзо се показало да је возило нестало, а сви уређаји за праћење били су искључени, преносе белгијски медији.
Курт је открио да наведене адресе које је дао човјек заправо не постоје и пријавио крађу полицији. Због бирократских процедура и недостатка сарадње између полицијских органа, уређај за праћење није могао поново да се активира, упркос његовим покушајима.
Након што је прошло неколико мјесеци без икаквих информација, уређај за праћење се случајно поново сам активирао и показао да се возило налази у Сарајеву, Босни и Херцеговини. С обзиром да званичне институције нису реаговале, Курт је одлучио да сам отпутује у Сарајево у нади да ће пронаћи свој минибус. Помогао му је један локалац, коме је платио за асистенцију.
У БиХ је открио да се његово возило налази у рукама велике криминалне организације. Иако је минибус већ имао швајцарске регистарске таблице и измјењен број шасије, криминалци су признали да је возило његово када је показао резервни кључ. Након преговора са, како Курт каже, “мафијом током којих му је тражено 10.000 евра, криминалци дозволили су му да оде са возилом након што је платио 1.000 евра.
По повратку у Белгију, Курт је остао разочаран полицијом и осигуравајућом кућом, које му нису пружиле никакву подршку. Осигурање је тврдило да се не ради о крађи, већ о "присвајању". Полиција је касније признала да им одређени досијеи из других земаља нису били лако доступни, што је проблем који тек треба да се ријеши, преносе Независне новине.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму