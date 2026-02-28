"Каћин меморијал": Филип Ђокић и Ангелина Ћердић славили у Бањалуци

Извор:
28.02.2026
19:38
Побједом против Луке Ћерамилца са два пута по 7:5, српски тенисер Филип Ђокић домогао се побједничког пехара на четвртом ИТФ јуниорском турниру “Каћин меморијал”.
Иако је био пројектован као осми носилац Ђокић је заслужено дошао до славља у Бањалуци, а у великом финалу срушио је првог фаворита.
У конкуренцији дама до титуле је дошла Ангелина Цердић. У мечу за прво мјесто савладала је Еду Лару Шаћировић са 6:3, 6:4.
Задовољни су и организатори. Турнир је и ове године протекао у најбољем реду, а још једном је на најљепши начин очувана успомена на Катарину Тривић.
Турнир је окупио 120 учесника из 24 земље, а побједницима је припало и 30 бодова за свјетску ранг листу.
