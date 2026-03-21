Сијарто: Нема новца за Кијев док траје нафтна блокада

Извор:

СРНА

21.03.2026

16:34

Петер Сијарто
Фото: Таnjug/AP Photo/Virginia Mayo

Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто изјавио је да Будимпешта неће подржати слање новца Украјини док је на снази нафтна блокада.

Сијарто је одбацио тврдње украјинског предсједника Владимира Зеленског да ће ЕУ пронаћи начин да одобри кредит од 90 милијарди евра.

"Предсједник Зеленски није у праву, јер у ЕУ постоје јасна правила: Брисел може да одобри тих 90 милијарди евра Украјини само једногласно", рекао је Сијарто.

Он је истакао да је став Мађарске јасан - прво нафта, па новац, пренио је мађарски лист "Хирадо".

Сијарто је додао да Зеленски прво треба да "прекине лошу представу и престане са лажима", да обнови испоруке сирове нафте Мађарској и да пружи гаранције да се блокада неће поновити, након чега би могло да се разговара о финансијској помоћи.

Истовремено, Сијарто је рекао да ће актуелна власт у Мађарској побиједити на парламентарним изборима 12. априла и да ће тада Украјинци који покушавају да утичу на резултате морати да се суоче са посљедицама.

Он је оцијенио да је 12. април кључни датум не само за Мађарску већ и за Украјину и да Мађари на изборима могу јасно да пошаљу поруку да не желе да ратују, да не желе да шаљу новац Украјини и да се противе уласку Кијева у ЕУ.

Петер Сијарто

Мађарска

Украјина

