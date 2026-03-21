Logo
Large banner

У пожару у корејској фабрици аутодијелова 14 погинулих и 60 повријеђених

Извор:

Индекс

21.03.2026

16:05

Коментари:

1
Фото: Printscreen/X

Четрнаест људи погинуло је, а 25 је тешко повријеђено у пожару у фабрици аутомобилских дијелова у јужнокорејском граду Даејеону, саопштили су ватрогасци у суботу. Пожар је избио у вријеме ручка у петак, а стављен је под контролу до 23.48, саопштило је Министарство безбједности.

Влада активирала централизовани систем управљања катастрофама

Још 35 људи задобило је лакше повреде, додали су ватрогасци. Навели су да је фабрика вентила и мотора у власништву компаније Ањун Индастријал (Anjun Industrial), чији су клијенти, између осталих, Хјундаи Мотор (Hyundai Motor) и Киа Корп (Kia Corp), према подацима са њихове веб-странице.

Влада је активирала централизовани систем управљања катастрофама након што је предсједник Ли Џе Мјунг (Lee Jae Myung) наредио да се искористе сви расположиви ресурси за гашење пожара и спасавање живота.

Подијели:

Тагови :

Коментари (1)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner