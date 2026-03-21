У пожару у корејској фабрици аутодијелова 14 погинулих и 60 повријеђених

Извор:
Индекс
21.03.2026
16:05
Коментари:1
Четрнаест људи погинуло је, а 25 је тешко повријеђено у пожару у фабрици аутомобилских дијелова у јужнокорејском граду Даејеону, саопштили су ватрогасци у суботу. Пожар је избио у вријеме ручка у петак, а стављен је под контролу до 23.48, саопштило је Министарство безбједности.
Још 35 људи задобило је лакше повреде, додали су ватрогасци. Навели су да је фабрика вентила и мотора у власништву компаније Ањун Индастријал (Anjun Industrial), чији су клијенти, између осталих, Хјундаи Мотор (Hyundai Motor) и Киа Корп (Kia Corp), према подацима са њихове веб-странице.
🇰🇷 BREAKING: Massive fire at an auto parts factory in Daejeon, South Korea. At least 50 injured, 35 critically. Video shows towering plumes of smoke engulfing the facility. pic.twitter.com/ciMEk8oYQz— Defence Index (@Defence_Index) March 20, 2026
Влада је активирала централизовани систем управљања катастрофама након што је предсједник Ли Џе Мјунг (Lee Jae Myung) наредио да се искористе сви расположиви ресурси за гашење пожара и спасавање живота.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч1
Свијет
2 ч1
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму