Изашао у ноћни клуб па нестао: Студента пронашли мртвог, а сумња се да је ово узрок

АТВ

21.03.2026

16:03

Џејмс Џими Грејси (20), студент треће године Универзитета у Алабами, био је у посјети пријатељима који су на размјени у Барселони. Он се у сриједу око 3 сата ујутру раздвојио од пријатеља у ноћном клубу Шоко (Схôко) на самој обали и од тада му се губио сваки траг.

Полицијски рониоци пронашли су Грејсијево тијело у четвртак око 18 часова, у води, на дубини од око четири метра, преко пута Олимпијске луке (Порт Олyмпиц).

Истражитељи нису искључили могућност да је младић био дрогиран, потврдио је извор за медије. Вјерује се да је Грејси сам кренуо ка води и упао док је био под дејством наркотика, алкохола или оба, наводи исти извор. Резултати обдукције и токсиколошких анализа се још чекају и не очекују се прије наредног четвртка.

Занимљиво је да је Грејсијев новчаник пронађен нетакнут, са новцем, кредитним картицама и личним документима унутра.

Свијет

Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак

Нестанак студента из Алабаме доспио је у јавност када је његова мајка Териз раније ове недјеље упутила хитан апел за помоћ путем Фејсбука.

"Полиција има његов телефон, али се он никада није вратио у свој Ерби-ен-би (Аирбнб)", написала је Териз, молећи све који су га можда видјели да је контактирају.

У тренутку нестанка, Грејси је носио бијелу мајицу, тамне панталоне (вјероватно доњи дио тренерке) и златан ланчић са крстом од циркона.

Клуб Шоко је популарно мјесто на самој обали у четврти Барселонета, познато по погледу на Медитеран и веома посјећено од стране локалаца и туриста. Организација Nightlife International прогласила га је за седми најбољи ноћни клуб на свијету.

Грејси је одсјео у смјештају у улици Ронда де Сан Пере, једној од главних градских саобраћајница. Удаљеност од клуба до његовог апартмана је отприлике три километра, али се он те кобне вечери никада није вратио кући.

(Dailymail)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Ронилац

Свијет

Откривен подводни град нестао прије 500 година

4 д

0
У Будви пронађено тијело младића који је нестао 14. марта

Регион

У Будви пронађено тијело младића који је нестао 14. марта

1 д

0
Мистериозан случај у САД-у: Бивши генерал повезан с истраживањем НЛО-а нестао без трага

Свијет

Мистериозан случај у САД-у: Бивши генерал повезан с истраживањем НЛО-а нестао без трага

1 седм

0
Дјечак (5) нестао из вртића, огласила се установа

Србија

Дјечак (5) нестао из вртића, огласила се установа

1 седм

0

Више из рубрике

Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.

Свијет

Словенија разматра војни транспорт горива и ограничење точења за странце

2 ч

1
Трамп о смрти Чак Нориса: Био је сјајан момак

Свијет

Трамп о смрти Чак Нориса: Био је сјајан момак

2 ч

1
Америчка војска објавила колико мета је погодила у Ирану

Свијет

Америчка војска објавила колико мета је погодила у Ирану

3 ч

0
Трамп подржао Орбана на парламентарним изборима

Свијет

Трамп подржао Орбана на парламентарним изборима

5 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

18

04

Америка увела санкције словеначкој фирми

18

00

Крађа података Телекома: Хакер лоциран у иностранству, очекује се брзо привођење

17

55

Ако и даље пишете списак на папиру, ваш мозак ради другачије

17

42

Оборен још један Ф-16, Иран не попушта

17

28

Путин клекнуо усред церемоније и изненадио све

