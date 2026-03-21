Трамп подржао Орбана на парламентарним изборима

Аутор:АТВ
21.03.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп подржао је мађарског премијера Виктора Орбана на предстојећим парламентарним изборима и рекао да се нада да ће Орбан и његова странка Фидес побиједити.
"Шаљем најбоље жеље премијеру Виктору Орбану, кога подржавам на овим изборима. Надам се да ће /Орбан/ побиједити, надам се да ће убједљиво побиједити, упркос свим нападима", рекао је Трамп у видео-обраћању учесницима Међународне конференције конзервативне политичке акције.
Парламентарни избори у Мађарској заказани су за 12. април.
Владајућа странка Фидес води жестоку предизборну битку са опозиционом странком Тиса, коју подржава руководство ЕУ, преноси ТАСС.
