Израел најавио преломни тренутак: Постаје још горе и жешће

21.03.2026
Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је да ће напади на Иран бити интензивирани наредне седмице.
Кац је у обраћању војним званичницима рекао да ће мете израелских и америчких удара бити "ирански терористички режим и инфраструктура на коју се он ослања".
Он је додао да је Израел одлучан да настави да води офанзиву против, како је навео, иранског терористичког режима, да елиминише његове команданте и осујети његове стратешке капацитете, док се не уклони свака безбједносна пријетња Израелу и интересима САД у региону.
"Израелска војска је јака, а израелски домаћи фронт је снажан и нећемо стати док сви ратни циљеви не буду остварени", нагласио је Кац, а преноси портал "Тајмс оф Израел".
