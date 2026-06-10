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Даље нећеш моћи — чистачица случајно забарикадирала улаз у продавницу

Аутор:

АТВ
10.06.2026 17:04

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Врата
Фото: Telegram/Sputnik Srbija

Права сцена из комедије догодила се чистачици, која је послије завршеног посла изашла испред продавнице и оставила џогер поред врата, али је он пао и потпуно блокирао улаз.

Купци су остали заробљени унутра, док су пролазници збуњено покушавали да схвате шта се догодило.

(спутник србија)

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Тагови :

чистачица

Врата

Чистачица забарикадирала врата

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