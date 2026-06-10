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Хонда повлачи 800.000 возила

Аутор:

АТВ
10.06.2026 16:44

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Хонда аутомобил
Фото: pexels/Jay Johnson

Јапанска "Хонда" саопштила је да повлачи више од 800.000 возила због могућег квара компоненти задњег трапа, што може да доведе до губитка контроле над аутомобилом.

Опозив се односи на тржиште САД и укључује моделе произведене од 2016. до 2023. године.

Проблем је усредсређен на задњи подоквир, који може да кородира на мјестима монтаже трапа и да доведе до квара. "Хонда" процјењује да само један одсто обухваћених возила има тај квар.

Јапанска компанија нагласила је да није добила приговоре нити извјештаје о повредама или смрти у вези са поменутим проблемом, пренио је АП.

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Аутомобили ће бити прегледни у овлаштени сервисима, а спорне компоненте поправљене или замијењене ако то буде потребно, без трошкова за власнике возила, преноси Срна.

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Тагови :

Аутомобил

Хонда

Јапан

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