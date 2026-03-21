Британци о нападу на војну базу Дијего Гарсија

21.03.2026
12:40
Министарство одбране Уједињеног Краљевства критиковало је иранске нападе као „пријетњу британским интересима“ након извјештаја да су двије балистичке ракете испаљене на америчко-британску војну базу Дијего Гарсија.
"Необуздани напади Ирана, који погађају широм региона и држе као таоца Ормуски мореуз, представљају пријетњу британским интересима и британским савезницима. Авиони Краљевског ратног ваздухопловства и друга војна средства Уједињеног Краљевства настављају да штите наше људе и особље у региону. Ова влада дала је дозволу Сједињеним Државама да користе британске базе за специфичне и ограничене одбрамбене операције", саопштено је из војске.
Шок за Американце: Иран испалио балистичке ракете на базу "Дијего Гарсија" - ипак у домету?
Подсјетимо, Иран је испалио двије балистичке ракете према америчко-британској бази Дијего Гарсија, која се налази усред Индијског океана, четири хиљаде километара далеко, објавио је Волстрит журнал.
Ниједна од двије ракете испаљене на базу није погодила мету, наводи лист, позивајући се на неколико америчких званичника.
Дијего Гарсија је атол који се налази у самом срцу Индијског океана, удаљен 1.600 километара од најјужније тачке индијског полуострва. Дијего Гарсија је највећа копнена маса архипелага Чагос.
Острво припада Уједињеном Краљевству као Британска Територија Индијског океана. Све до 1973. године острво је насељено домороцима.
Почетком 50-их година двадесетог вијека, почиње систематска депортација становништва од стране Велике Британије, како би острво могло да се изнајми Сједињеним Америчким Државама у војне сврхе.
