Драма код Бањалуке: Опалило оружје, повријеђен дјечак

Аутор:АТВ
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У Пријаковцима код Бањалуке данас се догодио инцидент у којем је повријеђен дјечак.
Према сазнањима Српскаинфо, док су се играли у шуми дјеца су наишла на оружје, такозвани кратеж који је опалио и ранио дјечака.
Како АТВ сазнаје, дјечака фрагмент зрна сачме је окрзнуо дјечака и задобијене повреде нису опасне по живот.
Повријеђени дјечак пребачен је у УКЦ Републике Српске.
Полиција обавља увиђај како би се утврдиле тачне околности.
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