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Драма код Бањалуке: Опалило оружје, повријеђен дјечак

Аутор:

АТВ
10.06.2026 20:30

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У Пријаковцима код Бањалуке данас се догодио инцидент у којем је повријеђен дјечак.

Према сазнањима Српскаинфо, док су се играли у шуми дјеца су наишла на оружје, такозвани кратеж који је опалио и ранио дјечака.

Како АТВ сазнаје, дјечака фрагмент зрна сачме је окрзнуо дјечака и задобијене повреде нису опасне по живот.

Повријеђени дјечак пребачен је у УКЦ Републике Српске.

Полиција обавља увиђај како би се утврдиле тачне околности.

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Тагови :

Пуцњава

Бањалука

кратеж

Пријаковци

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