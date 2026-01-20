Избио пожар на кући у Мркоњић Граду

Извор:
АТВ
20.01.2026
09:22
Коментари:0
Полицијској станици Мркоњић Град је је јуче пријављено да је избио пожар на кући у овом граду.
Пожар је пријављен око 14:35 часова, а на мјесто догађаја изашли су припадници Ватрогасног друштва Мркоњић Град који су локализовали пожар, у којем није било повријеђених.
Уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука увиђај су извршили припадници Полицијске управе Мркоњић Град.
Здравље
Тајана у колима затекла смрзнуту жену како плаче, између ногу је држала бебу
О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
"По његовом надзору ће се предузимати све даље мјере и радње у циљу утврђивања тачног узрока пожара", рекли су из Полицијске управе Мркоњић Град.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
11 ч0
Хроника
13 ч0
Најновије
Најчитаније
10
37
10
34
10
34
10
30
10
29
Тренутно на програму