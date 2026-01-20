Logo
Избио пожар на кући у Мркоњић Граду

Извор:

АТВ

20.01.2026

09:22

Избио пожар на кући у Мркоњић Граду
Фото: Танјуг/АП

Полицијској станици Мркоњић Град је је јуче пријављено да је избио пожар на кући у овом граду.

Пожар је пријављен око 14:35 часова, а на мјесто догађаја изашли су припадници Ватрогасног друштва Мркоњић Град који су локализовали пожар, у којем није било повријеђених.

Уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука увиђај су извршили припадници Полицијске управе Мркоњић Град.

О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

"По његовом надзору ће се предузимати све даље мјере и радње у циљу утврђивања тачног узрока пожара", рекли су из Полицијске управе Мркоњић Град.

