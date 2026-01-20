Ухапшен разбојник: Улетио у продавницу, ножем пријетио радници

Извор:
Полиција у Тителу ухапсила је Ј. Д. (30) из околине Новог Сада, осумњиченог да је покушао разбојништво, након што је у једној продавници запријетио радници ножем и захтијевао новац из касе.
Како је саопштила полиција, сумња се да је осумњичени ушао у продајни објекат и пријетећи хладним оружјем, покушао да одузме новац од запослене. Захваљујући брзој реакцији и пријави догађаја, полицијски службеници су у кратком року идентификовали и лоцирали осумњиченог.
По налогу надлежног тужилаштва, Ј. Д. је одређено задржавање до 48 сати, након чега је, уз кривичну пријаву за кривично дјело разбојништво у покушају, приведен Основном јавном тужилаштву у Новом Саду.
