Ухапшен разбојник: Улетио у продавницу, ножем пријетио радници

Извор:

Информер

20.01.2026

07:32

Ухапшен разбојник: Улетио у продавницу, ножем пријетио радници
Фото: Unsplash

Полиција у Тителу ухапсила је Ј. Д. (30) из околине Новог Сада, осумњиченог да је покушао разбојништво, након што је у једној продавници запријетио радници ножем и захтијевао новац из касе.

Како је саопштила полиција, сумња се да је осумњичени ушао у продајни објекат и пријетећи хладним оружјем, покушао да одузме новац од запослене. Захваљујући брзој реакцији и пријави догађаја, полицијски службеници су у кратком року идентификовали и лоцирали осумњиченог.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Морамо да имамо Гренланд

По налогу надлежног тужилаштва, Ј. Д. је одређено задржавање до 48 сати, након чега је, уз кривичну пријаву за кривично дјело разбојништво у покушају, приведен Основном јавном тужилаштву у Новом Саду.

(Информер)

