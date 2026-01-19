Едина Каришик ухапшена на сарајевском аеродрому

Извор:
Кликс
19.01.2026
16:04
Коментари:0
Приликом покушаја напуштања БиХ данас је на сарајевском аеродрому ухапшена Едина Каришик.
Њу су ухапсили припадници Граничне полиције Босне и Херцеговине приликом укрцаја на лет.
Каришик је имала карту за лет за Дубаи, на чији је укрцај спријечена због мјере забране коју јој је одредио Суд БиХ.
Подсјетимо, Тужилаштво Босне и Херцеговине подигло је оптужницу против 12 физичких особа и шест фирми због сумње да су у периоду од 2017. до 2024. године учествовали у организованом криминалу и прању новца. Према наводима оптужнице, осумњичени су знали да новац потиче од међународне трговине кокаином из Јужне Америке ка Европи те су га, ради стицања незаконите користи, настојали убацити у легалне финансијске токове.
Економија
Бизнисмен поријеклом из Српске постаје највећи произвођач хране у Хрватској
Новац у износу већем од шест милиона КМ пребациван је преко границе у Босну и Херцеговину скривен у возилима и на друге начине, након чега је “опран” кроз пословање више правних лица, куповину и изградњу некретнина, као и куповину и “рударење” криптовалута. Оптужени су, према Тужилаштву, међусобно координирали активности користећи криптовану SKY Ecc апликацију.
Хроника
Акција Лука: Ухапшене три особе
У оквиру истраге, Тужилаштво БиХ и партнерске институције извршили су блокирање и привремено одузимање некретнина, возила, предмета велике вриједности и криптовалута. Оптужени се терете за кривично дјело организованог криминала у вези с прањем новца, а оптужницом су обухваћене особе из Сарајева и других градова, као и шест привредних друштава регистрованих у Сарајеву и Вогошћи.
Република Српска
57 мин0
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Србија
1 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
51
16
45
16
35
16
29
16
20
Тренутно на програму