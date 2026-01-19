Logo
Едина Каришик ухапшена на сарајевском аеродрому

Кликс

19.01.2026

16:04

0
Едина Каришик ухапшена на сарајевском аеродрому

Приликом покушаја напуштања БиХ данас је на сарајевском аеродрому ухапшена Едина Каришик.

Њу су ухапсили припадници Граничне полиције Босне и Херцеговине приликом укрцаја на лет.

Каришик је имала карту за лет за Дубаи, на чији је укрцај спријечена због мјере забране коју јој је одредио Суд БиХ.

Подсјетимо, Тужилаштво Босне и Херцеговине подигло је оптужницу против 12 физичких особа и шест фирми због сумње да су у периоду од 2017. до 2024. године учествовали у организованом криминалу и прању новца. Према наводима оптужнице, осумњичени су знали да новац потиче од међународне трговине кокаином из Јужне Америке ка Европи те су га, ради стицања незаконите користи, настојали убацити у легалне финансијске токове.

zetva zito njiva

Економија

Бизнисмен поријеклом из Српске постаје највећи произвођач хране у Хрватској

Новац у износу већем од шест милиона КМ пребациван је преко границе у Босну и Херцеговину скривен у возилима и на друге начине, након чега је “опран” кроз пословање више правних лица, куповину и изградњу некретнина, као и куповину и “рударење” криптовалута. Оптужени су, према Тужилаштву, међусобно координирали активности користећи криптовану SKY Ecc апликацију.

СИПА

Хроника

Акција Лука: Ухапшене три особе

У оквиру истраге, Тужилаштво БиХ и партнерске институције извршили су блокирање и привремено одузимање некретнина, возила, предмета велике вриједности и криптовалута. Оптужени се терете за кривично д‌јело организованог криминала у вези с прањем новца, а оптужницом су обухваћене особе из Сарајева и других градова, као и шест привредних друштава регистрованих у Сарајеву и Вогошћи.

Тагови:

хапшење

aerodrom Sarajevo

Коментари (0)
