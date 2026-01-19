Бизнисмен поријеклом из Српске постаје највећи произвођач хране у Хрватској

Извор:
Компанија Жито група, чији је власник бизнисмен поријеклом из БиХ Марко Пипунић, на добром је путу да већ током 2026. године постане највећи произвођач хране у Хрватској, мјерено приходима.
Наиме, пола године након што је склопљен уговор о преузимању 51 одсто власничког удјела у осјечкој компанији МИ Равлић, ова трансакција је ових дана и званично закључена. Износ преузимања није објављен, али је јасно да је ријеч о једној од кључних аквизиција Жита у посљедње вријеме.
Преузимањем МИ Равлића, Жито је већ на самом почетку ове године увећало приходе за око 20 милиона евра, колико је ова компанија у просјеку остваривала годишње у посљедње двије године. Тиме је додатно ојачана позиција Жита у месној индустрији, али и укупном прехрамбеном сектору.
Друга велика прошлогодишња аквизиција – загребачка Звијезда – још није завршена. Очекује се да ће трансакција бити закључена до краја прве половине године, након што Агенција за заштиту тржишног натјецања (АЗТН) одобри концентрацију.
Овај поступак је знатно сложенији јер је у саставу Жита и Творница уља Чепин, друга највећа уљара у Хрватској, што додатно повећава регулаторне захтјеве. Након тога слиједи и финализација преговора с Фортенова групом о коначној цијени, пише Лидер.
Према доступним процјенама, оквирни договор је постигнут на нивоу око 100 милиона евра, уз могућност корекције цијене у зависности од пословних резултата Звијезде у претходној години.
Уласком Звијезде у систем, Жито ће од средине године механички повећати годишње приходе за додатних најмање 150 милиона евра.
Подсјетимо, Жито група је 2024. године остварила приходе од 330 милиона евра, док је у првих девет мјесеци прошле године забиљежен раст од 17 одсто. Уз претпоставку сличне динамике у завршном кварталу, прошла година је закључена с приходом између 380 и 390 милиона евра.
Укључивањем МИ Равлића, а потом и Звијезде, Жито – које је већ раније постало највећи играч у пољопривредној производњи у Хрватској – већ ове године може преузети и позицију највећег произвођача у цјелокупном пољопривредно-прехрамбеном сектору.
Према свим пројекцијама, приходи од пола милијарде евра биће премашени, чиме компанија улази у нову лигу регионалних прехрамбених дивова.
Оснивач Жито групе је Марко Пипунић, рођен у Модричи у Босни и Херцеговини, гдје је живио до почетка рата и започео свој пословни пут. Данас се сматра једним од најмоћнијих и најутицајнијих предузетника у Хрватској, с растућим утицајем и на регионалном нивоу, подсјећа БизнисИнфо.ба.
