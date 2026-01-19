Патријарх Порфирије: Данас се испунило што је људски род кроз историју очекивао - Бог се јави!

Извор:
Његова светост патријарх српски Порфирије служио је данас, на Богојављење, свету литургију у Храму Светог Саве на Врачару, након чега је у бесједи истакао да се данас испунило оно што је људски род кроз историју очекивао - да се Бог јави.
- Браћо и сестре, испуњени смо благодаћу Божјом и радошћу, јер оно што је људски род кроз историју очекивао, оно чему се молио, оно што су пророци проповиједали и оно што је као завјет чувао изабрани народ Божји, данас је добило своје испуњење. Данас се Бог јавио и ми данас славимо Богојављење - навео је патријарх у бесједи након литургије.
Патријарх Порфирије је напоменуо да се данас пројављује и открива Бог као Тројица, и да се "Син Божји крштава, небеса се отварају и чује се глас с неба који то и потврђује" да је то син Божији, по Божјој вољи и да људи треба да га слушају.
- Ако га волите, испуните закон његов и заповијести његове. Држите се ријечи његове, јер је то пут спасења, пут радости, пут пуноће, пут љепоте и пут мира – мира са Богом, мира у себи и мира са другим људима. Јер он је сјај славе Очеве и обличје бића Његова - додао је српски патријарх.
Он је подсјетио да је на крштењу Исуса Христа у ријеци Јордан Дух свети сишао у виду голуба и помазао Исуса као човјека чинећи га Месијом, саопштено је из СПЦ.
Патријарх је напоменуо да се данас на Богојављење врши и освештање воде, јер је својим крштењем и уласком у воду, Господ осветио читаву творевину.
- Не постоји ништа што је само по себи зло. Све што је Господ створио јесте добро, дато је као добро, али је исто тако створено са циљем да буде освећено благодаћу Божјом, а то онда значи да је на данашњи дан, уласком у јорданску воду, Господ све и обновио - рекао је патријарх Порфирије.
Он је додао да Господ својом благодаћу и присуством све обнавља, те је самим тим и човјек нов, али и црква.
- Црква заправо, као Царство Божје у историји, јесте нова твар. Све је у Цркви ново, нови начин живота, на то смо позвани - исткао је патријарх Порфирије.
На крају Свете литургије, обављен је чин великог освећења воде.
