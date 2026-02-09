Logo
Тужилаштво тражи казну од 45 година затвора за Хашима Тачија

СРНА

09.02.2026

11:47

Тужилаштво тражи казну од 45 година затвора за Хашима Тачија

Међународни тужиоци за ратне злочине саопштили су да је бивши предсједник самопроглашеног Косова Хашим Тачи контролисао герилце косовске Албанце и да би требало да буде осуђен за ратне злочине уз изречену казну од 45 година затвора.

"Оптужени су починили злочине против својих наводних противника како би преузели контролу на Косову и Метохији", рекла је тужитељ Кимберли Вест суду у Хагу.

Она је навела да је 1998. и 1999. године више од 100 политичких противника и наводних сарадника са српским снагама безбједности убијено, а стотине злостављано у око 50 логора које је водила терористичка ОВК.

"Овај случај се односи на циљ четворице оптужених да стекну и остваре контролу на територији Косова и Метохије", рекла је Вестова пред крај готово трогодишњег суђења пред Специјалним вијећима за ратне злочине на Косову у Хагу.

Тачи и још тројица бивших команданата терористичке ОВК оптужени су за прогон, убиства, мучење и присилне нестанке људи 1998. и 1999. године.

Тачи /57/, који је био премијер, министар спољних послова и предсједник самопроглашеног Косова између 2008. и 2020. године, и његови саоптужени поричу све оптужбе.

Адвокати Тачија, за које се очекује да ће дати своје завршне ријечи у сриједу, 11. фебруара, раније су тврдили да Тачи није имао стварну власт над терористичком ОВК и њеним војним командантима.

Тужиоци кажу да су Тачи и други лидери терористичке ОВК водили насилну кампању усмјерену на политичке противнике, као и на мањинске етничке Србе и Роме, како би стекли потпуну контролу над територијом Косова и Метохије.

Специјализована вијећа Косова, у којима раде међународне судије и адвокати, основана су 2015. године ради рјешавања случајева ратних злочина које су починили бивши герилци терористичке ОВК.

Хашим Тачи

