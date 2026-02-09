Тужилаштво тражи казну од 45 година затвора за Хашима Тачија

Извор:
СРНА
09.02.2026
11:47
Коментари:0
Међународни тужиоци за ратне злочине саопштили су да је бивши предсједник самопроглашеног Косова Хашим Тачи контролисао герилце косовске Албанце и да би требало да буде осуђен за ратне злочине уз изречену казну од 45 година затвора.
"Оптужени су починили злочине против својих наводних противника како би преузели контролу на Косову и Метохији", рекла је тужитељ Кимберли Вест суду у Хагу.
Она је навела да је 1998. и 1999. године више од 100 политичких противника и наводних сарадника са српским снагама безбједности убијено, а стотине злостављано у око 50 логора које је водила терористичка ОВК.
"Овај случај се односи на циљ четворице оптужених да стекну и остваре контролу на територији Косова и Метохије", рекла је Вестова пред крај готово трогодишњег суђења пред Специјалним вијећима за ратне злочине на Косову у Хагу.
Тачи и још тројица бивших команданата терористичке ОВК оптужени су за прогон, убиства, мучење и присилне нестанке људи 1998. и 1999. године.
Тачи /57/, који је био премијер, министар спољних послова и предсједник самопроглашеног Косова између 2008. и 2020. године, и његови саоптужени поричу све оптужбе.
Адвокати Тачија, за које се очекује да ће дати своје завршне ријечи у сриједу, 11. фебруара, раније су тврдили да Тачи није имао стварну власт над терористичком ОВК и њеним војним командантима.
Тужиоци кажу да су Тачи и други лидери терористичке ОВК водили насилну кампању усмјерену на политичке противнике, као и на мањинске етничке Србе и Роме, како би стекли потпуну контролу над територијом Косова и Метохије.
Специјализована вијећа Косова, у којима раде међународне судије и адвокати, основана су 2015. године ради рјешавања случајева ратних злочина које су починили бивши герилци терористичке ОВК.
Србија
2 ч0
Србија
4 ч0
Србија
13 ч0
Србија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
40
12
38
12
37
12
18
12
07
Тренутно на програму