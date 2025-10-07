Logo

Продужен притвор Хашиму Тачију

07.10.2025

22:42

Коментари:

0
Продужен притвор Хашиму Тачију

Специјализована вијећа Косова у Хагу продужила су притвор Хашиму Тачију, Башкиму Смакају, Иснију Киљају и Фадиљу Фазљиу који су заједно са Хајредином Кучијем оптужени за кривична дела против правосуђа.

Разлози за продужење притвора су ризик од бјекства, ометање поступка и могућности извршења нових кривичних дела, преноси Спутњик.

У одлуци за продужење притвора је наведено да је Тачи покушао да омета рад Специјализованих вијећа Косова, чак и из притворске јединице.

Користио је утицај над бившим припадницима терористичке ОВК, који су му лојални, као и над особама из политичког окружења, укључујући и његове саучеснике у овом предмету.

STACIONARNI RADAR REBROVACKI MOST

Друштво

Возачи, опрез: У Српску стижу нови радари који снимају све

Суд је раније утврдио да је Тачи покушао да "поткопа" Специјализовано вијеће Косова јер је преко својих људи нудио погодности свједоцима које је позвало Специјално тужилаштво.

Када је ријеч о осталим оптуженима, Суд је закључио да ниједна алтернатива притвору не би могла да елиминише ризике.

Према оптужници, Тачи је лично и преко сарадње с организованим групама покушао да утиче на свједоке Тужилаштва, током више посјета 2023. године.

Његови наводни саучесници – Смакај, Киљај и Фазљиу терете се за покушај ометања службених лица и непоштовање суда.

Таг:

Хашим Тачи

Коментари (0)
