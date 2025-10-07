Фицо: Самодеструктивна идеолошка политика ЕУ

07.10.2025
22:33
Коментари:0
Покушај ЕУ да елиминише руску енергију са свог тржишта је самодеструктивна и опасна политика, рекао је словачки премијер Роберт Фицо током Европског форума за нуклеарну енергију /ЕНЕФ/ у Братислави.
Фицо је у уводном обраћању осудио иницијативу "РипауерЕУ" – план блока да потпуно укине руске изворе енергије – називајући је "потпуном бесмислицом".
- Пуцамо себи у ногу. И спреман сам да се расправљам са Европском комисијом нон-стоп како бих их убиједио да је то бесмислен идеолошки корак - истакао је Фицо.
Он је нагласио да Словачка не може једноставно престати да увози руске нуклеарне горивне шипке за своје нуклеарне реакторе совјетског дизајна.
- Не бисте ставили мотор из `мерцедеса` у `шкоду`. То тако не функционише - напоменуо је Фицо.
Словачки премијер је подсјетио да Словачка има пет нуклеарних реактора и гради шести у нуклеарној електрани Моховце. "Нуклеарна енергија тренутно обезбјеђује око 60 одсто електричне енергије Словачке и неопходна је за њене индустријске амбиције", истакао је Фицо, који је најавио планове за додатни реактор у нуклеарној електрани Бохунице.
Он је додао да је то пројекат у који је укључен амерички извођач радова и потенцијално друге земље путем конзорцијума. Фицо је подсјетио да САД настављају да купују руски уранијум.
- Уколико ЕУ не одустане од свог идеолошког приступа енергетској и економској политици, европске државе ће изгубити своју конкурентност на глобалној сцени - упозорио је Фицо.
