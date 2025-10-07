Logo

Фицо: Самодеструктивна идеолошка политика ЕУ

07.10.2025

22:33

Фицо: Самодеструктивна идеолошка политика ЕУ
Фото: Танјуг/АП

Покушај ЕУ да елиминише руску енергију са свог тржишта је самодеструктивна и опасна политика, рекао је словачки премијер Роберт Фицо током Европског форума за нуклеарну енергију /ЕНЕФ/ у Братислави.

Фицо је у уводном обраћању осудио иницијативу "РипауерЕУ" – план блока да потпуно укине руске изворе енергије – називајући је "потпуном бесмислицом".

- Пуцамо себи у ногу. И спреман сам да се расправљам са Европском комисијом нон-стоп како бих их убиједио да је то бесмислен идеолошки корак - истакао је Фицо.

Он је нагласио да Словачка не може једноставно престати да увози руске нуклеарне горивне шипке за своје нуклеарне реакторе совјетског дизајна.

STACIONARNI RADAR REBROVACKI MOST

Друштво

Возачи, опрез: У Српску стижу нови радари који снимају све

- Не бисте ставили мотор из `мерцедеса` у `шкоду`. То тако не функционише - напоменуо је Фицо.

Словачки премијер је подсјетио да Словачка има пет нуклеарних реактора и гради шести у нуклеарној електрани Моховце. "Нуклеарна енергија тренутно обезбјеђује око 60 одсто електричне енергије Словачке и неопходна је за њене индустријске амбиције", истакао је Фицо, који је најавио планове за додатни реактор у нуклеарној електрани Бохунице.

Он је додао да је то пројекат у који је укључен амерички извођач радова и потенцијално друге земље путем конзорцијума. Фицо је подсјетио да САД настављају да купују руски уранијум.

- Уколико ЕУ не одустане од свог идеолошког приступа енергетској и економској политици, европске државе ће изгубити своју конкурентност на глобалној сцени - упозорио је Фицо.

Роберт Фицо

Коментари (0)
