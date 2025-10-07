Масакр на фестивалу: Страдало више од 40 особа, међу њима и дјеца

Извор:
Мјанмарска војска бомбардовала је у понедјељак гомилу окупљену на будистичком Фестивалу свјетлости и демонстрацијама против војне хунте, гдје је страдало више од 40 људи, укључујући дјецу, изјавили су данас чланови организационог одбора и очевици.
Са своје стране, невладина организација за људска права Амнести интернешенел саопштила је, позивајући се на очевице, да је нападу погинуло 17 до 20 људи.
On October 6, during the Thadingyut Full Moon Festival in Bhone Toe village, Chaung-U Township, Sagaing Region, Myanmar, the military junta carried out an airstrike with a machine gun helicopter targeting a crowd, resulting in the deaths of nearly 30 people, including children, pic.twitter.com/xGUgled81B— Maung Khin Zaw (@MaungKhinZaw4) October 7, 2025
Хиљаде људи окупило се у понедјељак увече у Чаунг Уу (централни дио Мјанмара) на овом фестивалу, који означава крај будистичког поста.
Војска је бомбардовала демонстранте, користећи моторни параглајдер за напад, рекао је за АФП неименовани члан одбора организације фестивала.
Према наводима тог члана, гомила се окупила због прославе, а такође и да протестује против владајуће хунте када су око 19.00 почела бомбардовања, у којима је погинуло више од 40 људи, а повријеђено 80.
"Организациони комитет је упозорио људе, а трећина гомиле људи је успјела да побјегне. Међутим, моторни параглајдер је прелетио гомилу и бацио двије бомбе на средиште окупљања", додао је тај члан наводећи да су данас неке жртве сахрањене и да се још прикупљају посмртни остаци неких жртава.
"More than 20 killed in Myanmar junta attack on religious festival.— Not Nobel 🟩🟡🟥 (@carmen_machete) October 7, 2025
Many of the victims of the attack, which took place in Chaung-U Township, south of the Sagaing capital Monywa, were children"https://t.co/MiuCNSbN9J
Један очевидац је потврдио број од 40 жртава. Према његовим ријечима, људи су покушали да побјегну када су схватили да моторни параглајдер лети изнад њих.
Он је рекао да је данас присуствовао сахранама деветоро својих пријатеља.
Локални медији су такође пренијели да је убијено око 40 људи.
