Масакр на фестивалу: Страдало више од 40 особа, међу њима и дјеца

07.10.2025

21:51

Фото: pixabay

Мјанмарска војска бомбардовала је у понедјељак гомилу окупљену на будистичком Фестивалу свјетлости и демонстрацијама против војне хунте, гдје је страдало више од 40 људи, укључујући дјецу, изјавили су данас чланови организационог одбора и очевици.

Са своје стране, невладина организација за људска права Амнести интернешенел саопштила је, позивајући се на очевице, да је нападу погинуло 17 до 20 људи.

Хиљаде људи окупило се у понедјељак увече у Чаунг Уу (централни дио Мјанмара) на овом фестивалу, који означава крај будистичког поста.

Војска је бомбардовала демонстранте, користећи моторни параглајдер за напад, рекао је за АФП неименовани члан одбора организације фестивала.

Према наводима тог члана, гомила се окупила због прославе, а такође и да протестује против владајуће хунте када су око 19.00 почела бомбардовања, у којима је погинуло више од 40 људи, а повријеђено 80.

"Организациони комитет је упозорио људе, а трећина гомиле људи је успјела да побјегне. Међутим, моторни параглајдер је прелетио гомилу и бацио двије бомбе на средиште окупљања", додао је тај члан наводећи да су данас неке жртве сахрањене и да се још прикупљају посмртни остаци неких жртава.

Један очевидац је потврдио број од 40 жртава. Према његовим ријечима, људи су покушали да побјегну када су схватили да моторни параглајдер лети изнад њих.

Он је рекао да је данас присуствовао сахранама деветоро својих пријатеља.

Локални медији су такође пренијели да је убијено око 40 људи.

Тагови:

Mjanmar

нереди

