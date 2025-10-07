Logo

Како је настала 'Миљацка' - пјесма Халида Бешлића

07.10.2025

21:26

Пјевач Халид Бешлић
Умро је Халид Бешлић, пјевач без чијих пјесама нема весеља.

Иако је његова посљедња пјесма посвећена његовој супрузи, ипак сви највише памтимо фамозну "Миљацку".

Како је настала пјесма Миљацка?

Инспирацију за стихове чувене пјесме “Миљацка”, коју је компоновао Жељко Јоксимовић, текстописац Фахрудин Пецикоза пронашао је у једној причи из историје Сарајева.

Халид Бешлић

Сцена

Познато вријеме и мјесто сахране Халида Бешлића

То је за портал "Аура" открио архитекта Муфид Гарибија, испричавши како је 1619. године изграђен Шехер-ћехајин мост преко Миљацке, а да је према легенди, у један од његових стубова уграђен повећи дијамант.

Усмена предања која се вежу за Шехер-ћехајин мост у Сарајеву кажу како је саграђен 1619. године, те да га је саградио хаџи Хусеин, у то вријеме сарајевски шехер-ћехаја.

Овај мост смјештен је испред зграде Вијећнице и спаја Надмлине на десној и Алифаковац на лијевој обали ове ријеке, пише "ЦДМ".

Ако је вјеровати првој легенди и градитељу Хаџи Хусеину, у једном од стубова моста уграђен је дијамант.

"Причало се да је Хаџи Хусеин по завршетку градње ове ћуприје наредио да се у један од стубова угради и повећи дијамант који би се касније, ако буде потребе, искористио за финансирање поправке ћуприје. Мјесто гдје је дијамант уграђен знали су само његови најближи сарадници. Међутим, недуго након његове уградње, дијамант из моста је украден”, прича Гарибија, иначе познати архитекта и познавалац историје Сарајева.

Халид Бешлић

Сцена

Многи је не знају: Ово је пјесма којом је Халид Бешлић почео каријеру

Пошто је тада Сарајево била тек мала касаба, кривац је одмах пронађен. Био је то голобради младић из сиромашне породице који је дијамант украо како би га поклонио својој вољеној.

"Младић је отишао на суд и испричао разлог због којег је украо дијамант. Кадија пред којим се младић нашао није био строг те се смиловао и пустио га на слободу под условом да врати дијамант његовом власнику који га није поново уградио у ћуприју”, препричава Гарибија легенду о Шехер-ћехајиној ћуприји.

crvena jabuka

Сцена

Концерт ''Црвене јабуке'' одложен због смрти Халида Бешлића

Инспирацију за овај хит Халида Бешлића, Фахрудин Пецикоза је пронашао баш у овој причи, о неизмјерној љубави између сиромашног младића који је украо дијамант за љубав своје драге.

Стих “… ко би рек’о чуда да се десе, па Миљацка мостове однесе, да не могу теби доћ’, да не могу улицом ти проћ…” осликава колико су људима у том времену мостови значили.

