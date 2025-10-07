Многи је не знају: Ово је пјесма којом је Халид Бешлић почео каријеру

Извор:
Многи не знају која је прва пјесма Халида Бешлића с обзиром на то да је популарност доживио тек неколико година касније с пјесмом "Нећу, нећу дијаманте".
Наиме, прву пјесму му је објавио Дискотон 1979. године, а за Халида ју је написао Назиф Гљива, његов велики пријатељ, а уједно и велики музичар и текстописац који је написао бројне Халидове пјесме.
Ријеч је о синглу "Сиједи старац", након које је одмах услиједила и "Сањам мајко, сањам кућу стару".
Пјесма "Сиједи старац" говори о љубави, самоћи и чекању, а показује Халидову аутентичност од првог дана.
Затим је 1983. године објавио албум "Нећу, нећу дијаманте", којим је стекао регионалну славу.
"Наша права сарадња почиње '83 када сам му направио цијели албум 'Нећу, нећу дијаманте', то је пјесма која је пробила лед и која га је прославила. На тој плочи је било осам композиција", казао је Назиф Гљива за "Кликс".
У почетку је Халид пјевао по кафанама, културним домовима, а често и уз хармонику, без микрофона. Тада је сам себи био менаџер и није бирао гдје ће пјевати, било је важно само да пјева.
Прије него што је стекао славу, Халид је радио као возач камиона и радник у магацину, а школовао се за тесара. Његов живот, и прије и послије славе, говори о великој скромности овог човјека.
Легендарни Халид Бешлић преминуо је у уторак, 7. октобра, на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву након кратке борбе с тешком болешћу. Он је хоспитализован крајем августа, неколико дана након посљедњег концерта, који је одржао у Бањалуци, на којем је публици и казао да се не осјећа добро. Затим је услиједила дијагноза и борба за његово здравље.
Бешлић је један од ријетких музичара и јавних личности уопште који уживају поштовање цијелог региона и чија музика превазилази све подјеле у нашем друштву. Осим што је био непревазиђени музичар, био је и велики хуманитарац и човјек.
Једном приликом је дао изјаву о себи, која га најбоље описује: "Могу и ја возити бијесна кола, снимати милионске спотове, али зашто бих то радио док мој комшија нема за хљеба? Мени је задовољство нахранити њега, отићи у јавну кухињу, дати свој допринос, нахранити данас 100 гладних уста, или у дјечјем дому донирати новац. Волио бих да ме памте када одем, као доброг човјека, а не као доброг пјевача".
