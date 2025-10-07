Још једна држава планира да забрани друштвене мреже дјеци: ''Краду им дјетињство''

Извор:
Још једна држава планира да ограничи приступ друштвеним мрежама одређеној групи тинејџера.
Данска премијерка Мете Фредериксен најавила је данас да влада планира да забрани коришћење друштвених мрежа дјеци млађој од 15 година, упозоривши да "мобилни телефони и друштвене мреже краду дјетињство".
Фредериксен је у говору пред парламентом поручила да жели строже законе како би се заштитила дјеца, али није изнијела конкретне детаље о приједлогу забране, пренио је бриселски Политико.
Грађанска иницијатива из 2024. већ је прикупила 50.000 потписа за забрану платформи као што су ТикТок, Снепчет и Инстаграм.
Данска премијерка је додала да би родитељи могли да дају сагласност за налоге дјеци старијој од 13 година, а Данска влада истовремено тражи да ЕУ уведе обавезну провјеру старости корисника на мрежи.
