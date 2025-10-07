Logo

Још једна држава планира да забрани друштвене мреже дјеци: ''Краду им дјетињство''

Танјуг

07.10.2025

18:48

Још једна држава планира да забрани друштвене мреже дјеци: ''Краду им дјетињство''
Фото: Unsplash

Још једна држава планира да ограничи приступ друштвеним мрежама одређеној групи тинејџера.

Данска премијерка Мете Фредериксен најавила је данас да влада планира да забрани коришћење друштвених мрежа дјеци млађој од 15 година, упозоривши да "мобилни телефони и друштвене мреже краду дјетињство".

crvena jabuka

Сцена

Концерт ''Црвене јабуке'' одложен због смрти Халида Бешлића

Фредериксен је у говору пред парламентом поручила да жели строже законе како би се заштитила дјеца, али није изнијела конкретне детаље о приједлогу забране, пренио је бриселски Политико.

Грађанска иницијатива из 2024. већ је прикупила 50.000 потписа за забрану платформи као што су ТикТок, Снепчет и Инстаграм.

Новак Ђоковић

Тенис

Шта је све Новак Ђоковић зарадио пласманом у четвртфинале

Данска премијерка је додала да би родитељи могли да дају сагласност за налоге дјеци старијој од 13 година, а Данска влада истовремено тражи да ЕУ уведе обавезну провјеру старости корисника на мрежи.

