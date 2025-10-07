У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

Извор:
СРНА
07.10.2025
18:17
Коментари:0
Миливоје Бојић приведен је данас у Лепосавићу на информативни разговор по пријави Албанца Емрана Гушанија, којем је албанска администрација у том граду додијелила стан у којем Бојић живи са породицом.
Стан је породици Бојић прошле године додијелио Комесаријат за избјеглице Владе Србије, али су Бојићи, након пријаве Албанца, добили рок од 10 дана да напусте простор у којем живе годину дана и који су потпуно опремили, преноси РТС.
Сцена
Колико вриједну имовину је имао Халид Бешлић?
Ивана Бојић, кћерка приведеног Миливоја, рекла је да су поднијели двије жалбе надлежним институцијама, али да нису добили одговор.
- Упркос томе стан је додијељен другом лицу и због тога је мој отац данас био на информативном разговору. Дали су нам рок од 10 дана да се иселимо. Не знамо ни гдје ћемо, а зима је пред вратима. Већ је хладно и најављују снијег - рекла је Бојићева.
Свијет
Путин пустио ''невидљивог убицу'' - објављен снимак напада
Нове локалне, албанске власти у Лепосавићу и раније су покушавале да иселе поједине српске породице из станова које је у том граду преко Канцеларије за Косово и Метохију изградила Влада Србије.
Свијет
22 мин0
Република Српска
34 мин0
Здравље
36 мин0
Ауто-мото
36 мин0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч0
Србија
8 ч3
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму