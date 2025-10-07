Logo

У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

СРНА

07.10.2025

18:17

Фото: Танјуг

Миливоје Бојић приведен је данас у Лепосавићу на информативни разговор по пријави Албанца Емрана Гушанија, којем је албанска администрација у том граду додијелила стан у којем Бојић живи са породицом.

Стан је породици Бојић прошле године додијелио Комесаријат за избјеглице Владе Србије, али су Бојићи, након пријаве Албанца, добили рок од 10 дана да напусте простор у којем живе годину дана и који су потпуно опремили, преноси РТС.

Халид Бешлић

Сцена

Колико вриједну имовину је имао Халид Бешлић?

Ивана Бојић, кћерка приведеног Миливоја, рекла је да су поднијели двије жалбе надлежним институцијама, али да нису добили одговор.

- Упркос томе стан је додијељен другом лицу и због тога је мој отац данас био на информативном разговору. Дали су нам рок од 10 дана да се иселимо. Не знамо ни гдје ћемо, а зима је пред вратима. Већ је хладно и најављују снијег - рекла је Бојићева.

ukrajina rusija SVO 6

Свијет

Путин пустио ''невидљивог убицу'' - објављен снимак напада

Нове локалне, албанске власти у Лепосавићу и раније су покушавале да иселе поједине српске породице из станова које је у том граду преко Канцеларије за Косово и Метохију изградила Влада Србије.

Тагови:

Leposavić

Косово и Метохија

