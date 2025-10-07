Logo

Студија показала да жене имају већи генетски ризик од депресије

07.10.2025

17:53

Студија показала да жене имају већи генетски ризик од депресије

Истраживање аустралијског Института за медицинска истраживања QИМР Бергхофер открило је 16 генетских варијанти повезаних са депресијом код жена и осам код мушкараца, што значи да жене имају већи генетски ризик од депресије.

Студија, која је објављена у часопису Nature Communications , показује да је велики део генетских варијанти повезаних са депресијом заједнички за два пола, али да постоји "већи генетски ризик код жена, што би могло бити последица варијанти специфичних за жене", преноси данас Гардијан.

Истраживач у лабораторији за генетску епидемиологију KIMR Berghofer Brittany Mitchellје казала да се већ зна да "жене двоструко чешће пате од депресије током живота него мушкарци".

"Такође знамо да депресија изгледа веома различито од особе до особе. До сада није било много доследних истраживања која би објаснила зашто депресија различито погађа жене и мушкарце, укључујући и могућу улогу генетике", рекла је Мичел.

Истраживачи су анализирали ДНК жена и мушкараца из Аустралије, Холандије, Сједињених Америчких Држава и две из Велике Британије.

Аутори су саопштили да је студија регистровала отприлике двоструко више жена са депресијом него мушкараца.

