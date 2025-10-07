Заблуде о симптомима хипертензије, болести коју називају ''тихи убица''

Извор:
Како да препознате симптоме хипертензије? Много је симптома високог крвног притиска, а ово су заблуде о симптомима хипертензије.
Симптоми хипертензије, за које се погрешно вјерује да их имају људи који имају болест високог крвног притиска – хипертензију јесу главобоља, цурење крви из носа, нервоза, знојење, поремећај сна и црвенило лица, наводи др Марија Нешовић, кардиолог за сајт Стетоскоп.
Такође, постоји и мит о главобољама. Хипертензија не изазива главобоље, сем уколико није ријеч о појави која се назива хипертензивна криза, а ово стање угрожава живот болеснику. Међутим, хипертензивна криза није само скок притиска. Скок притиска не мора ништа да значи.
Уколико уз скок притиска постоји поремећај у виду или говору или у оба, онда је то хипертензивна криза. То су обично високе вриједности крвног притиска, мада не морају увијек бити.
Раних деведесетих година сматрало се да су главобоље честе код болесника са хипертензијом. Међутим, ниједно истраживање које је рађено није ово потврдило. Штавише, неке студије су показале да људи са хипертензијом имају чак рјеђе главобоље у односу на остало становништво.
У научном часопису "Неурологy" је чак наведен и тачан проценат. Болесници са хипертензијом имају у 40% случајева рјеђе главобоље у односу на другу популацију.
Сљедећи је мит о цурењу крви из носа. Са изузетком крви из носа у склопу хипертензивне кризе, крв из носа не говори ништа у вези са хипертензијом. Само 17% болесника са хипертензијом има крварење из носа.
Иако немају везе с хипертензијом, уколико постоје крварења из носа која су чешћа од једном недјељно, или је тешко да крварење зауставите, неопходно је јавити се љекару на преглед.
Најчешћи разлог за крварења из носа јесте сув ваздух у просторији. Слузница носа има мноштво ситних капилара који лако могу да крваре.
Такође, јако издувавање носа и чачкање носа погодују крварењима. Уколико болесник још узима препарате варфарин или аспирин, крварење је највјероватније извјесно. Тако да, ако је питање да ли крварење из носа потпада под категорију "симптоми хипертензије", одговор је – не потпада!
Други неспецифични симптоми хипертензије, који такође, немају везе с хипертензијом:
Ова мала крварења јесу чешћа код болесника са шећерном болешћу и хипертензијом. Међутим, ниједно од ових стања, само за себе, не изазива крварења. Сама крварења нису настала због хипертензије и не могу се подвести под симптоме хипертензије.
Црвенило у лицу се јавља када се прошире крвни судови у кожи. Ово се јавља при изласку на хладноћу, при вјетровитом времену, или при узимању љуте хране, топлих напитака или при коришћењу крема за његу лица. Такође, код особа са дијабетесом, након узимања алкохола виђа се црвенило лица због утицаја ВИП (вазоинтестиналног полипептида), који им прошири крвне судове на лицу.
Црвенило се виђа и код емотивног стреса, узимања алкохолних пића, понекада и код особа које немају дијабетес, приликом физичке активности.
У свим овим стањима се могу измјерити и више вриједности крвног притиска. Али притисак није први који се јавио, и самим тим није ни претходио, нити изазвао црвенило лица.
Вртоглавица, такође, није узрокована хипертензијом. Међутим, она може бити споредни ефекат неких антихипертензивних лијекова, али и многих других стања у организму. Вртоглавицу не треба игнорисати, нарочито ако је настала нагло.
"Права истина је да је хипертензија болест без симптома, и као таква је тихи убица. Уколико игноришете више вриједности крвног притиска, мислећи да док немате симптоме, не треба ни да се бринете – гријешите", поручује др Нешић.
