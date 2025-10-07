Ево када је идеално вријеме за доручак

07.10.2025
07:35
Коментари:0
Стручњаци кажу да вријеме доручка може утицати на здравље и чак на очекивани животни вијек, зато је важно знати када је најбоље прекинути ноћни пост како бисте подржали метаболизам и стабилизовали шећер у крви.
Студија објављена у Communications Medicine показала је да одлагање доручка за сваку додатну сатницу повећа ризик од пријевремене смрти за око 8 до 11 одсто, што имплицира да рана конзумација доручка има значајан утицај на дугорочно здравље.
Препоручује се јести унутар један до два сата након буђења како бисте прекинули ноћни пост, обезбиједили енергију за дан и стабилизовали ниво глукозе у крви, а досљедно доручковање у исто вријеме помаже и унутрашњем сату да се правилно усклади.
Истраживања у часопису Clocks & Sleep показују да ранији доручак побољшава ниво глукозе у крви и појачава одговор хормона GLP‑1 послије оброка, што помаже у регулацији апетита, варења и контроле шећера.
Стручњаци упозоравају да пецива, кроасани, слатки житарице, прерађено месо, паковани сокови и заслађени јогурти често садрже пуно доданог шећера, транс масти и мало влакана, што доводи до наглих скокова и падова шећера у крви и убрзане глади.
За бољу енергију и стабилнији метаболизам бирајте доручак који комбинује протеине, здраве масти и влакна, једите у разумном року послије буђења и трудите се да то радите приближно у исто вријеме сваког дана како бисте подржали своје биолошке ритмове, преноси Крстарица.
