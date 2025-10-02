Овај доручак се сматра једним од најздравијих: Идеалан је за оне који желе да смршају

Извор:
02.10.2025
Као једноставна и минимално прерађена храна, палента је све чешће на јеловнику људи који су свјесни колико је важно у организам уносити здраве намирнице. Палента се припрема кувањем кукурузног брашна у води. Качамак садржи довољно минерала, нутријената и витамина, колико је тијелу потребно да би нормално функционисало.
Холестерола нема уопште, а у свом саставу има природне масти и управо оне су заслужне за њене моћи, које поспјешују бољи и квалитетнији рад цријева. Палента је одлична за скидање вишка килограма, јер такође утиче и на добро и здраво варење хране, нарочито у јачању ћелија дебелог цријева пошто садржи влакна.
Кукуруз је заслужан за све добробити овог укусног јела. Захваљујући њему, качамак има врло мали број калорија у себи, па је због тога идеалан оброк за мршављење. Она је једна од најбољих и најефикаснијих намирница које се препоручују када су дијете у питању.
Може се припремити и унапријед и јести хладна.
Ово јело је корисно професионалним спортистима који имају два тренинга дневно. Након јутарњег тренинга залихе енергије у организму треба обновити што прије, па је палента ту од изузетне помоћи.
Комбинујте је с млијеком, јогуртом или свјежим сиром. Тако се уз обнову енергије у јетри обнавља и мишићно ткиво.
