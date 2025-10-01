Ове јесење намирнице чувају здравље срца

Извор:
Б92
01.10.2025
14:27
Коментари:0
Јесен није само годишње доба топлих боја и пријатних вечери, већ и вријеме обиља намирница које су прави савезник здравља срца.
Од хрскавих јабука до сочног нара, јесењи плодови пуни су хранљивих материја које олакшавају припрему здравих и укусних оброка. Воће, поврће, интегралне житарице и здраве масти, карактеристичне за ово доба године, имају кључну улогу у снижавању холестерола, одржавању здравог крвног притиска и смањењу упала у тијелу, пише EatingWell.
Република Српска
Минић открио када ће се састати са Станивуковићем
Ова намирница је преплавила пијаце, а јако је љековита: Лијечи депресију, побољшава вид.
Нутриционисткиње су издвојиле осам јесењих намирница које се посебно истичу по својим благодетима за срце, уз савјете како их једноставно укључити у свакодневну исхрану.
Јабуке нису само симбол јесени, већ и богат извор растворљивих влакана и антиоксиданаса важних за одржавање здраве количине холестерола и заштиту крвних судова.
„Већина ових користи налази се у кори, па уживање у цијелим јабукама са кором пружа највећу заштиту за ваше срце“, каже нутриционисткиња Џејми Бахтел-Шелберт.
Друштво
Ускоро уредба о начину кориштења мобилног телефона у школама
Мускатна, хокаидо или бутернат бундева обилују хранљивим материјама које подржавају здравље срца. Садрже растворљива влакна која снижавају холестерол и калијум, минерал који уравнотежује ниво натријума и одржава стабилан крвни притисак. Њихова наранџаста боја потиче од бета-каротена, снажног антиоксиданса који штити крвне судове.
„Бундева заслужује своје мјесто као намирница добра за срце захваљујући свом импресивном нутритивном профилу“, истиче нутриционисткиња Саманта Питерсон.
Кељ је најукуснији у хладнијим мјесецима и једно је од нутритивно најбогатијих поврћа за срце.
Хроника
Ухапшени због дјечије порнографије спроведени у ПУ Требиње
„Његов висок садржај витамина К помаже у одржавању здравог згрушавања крви и подржава структуру крвних судова“, објашњава Питерсон.
„Кељ је такође богат антиоксидансима попут витамина Ц, који штите артерије од оксидативног стреса, кључног фактора у развоју срчаних болести.“
Својом дубоком црвеном бојом и земљаним укусом цвекла обогаћује јесење оброке. „Богата је нитратима, које тијело претвара у азот-моноксид, што помаже опуштање крвних судова, побољшава проток крви и снижава крвни притисак“, каже нутриционисткиња Вероника Раус.
Свијет
Песков открио детаље Путиновог сутрашњег говора на "Валдају"
Цвекла садржи и антиоксидансе, влакна, фолате и калијум, који заједно подржавају здравље срца. Одлична је печена, рендана у салатама или као додатак смутију.
Овас је идеална јесења намирница, погодна и за слатка и за слана јела. „Изврстан је извор растворљивих влакана, која помажу у смањењу ЛДЛ (лошег) холестерола и подржавају цјелокупно здравље срца“, наводи Раус.
Прокељ је најукуснији у јесењој сезони. Изврстан је извор витамина Ц, снажног антиоксиданса који штити крвне судове од оксидативног стреса, једног од главних узрока кардиоваскуларних болести.
Србија
Хитан СМС упозорења стиже грађанима: Будите на опрезу!
Нар својим слатко-киселим укусом и јарком бојом обогаћује бројна јела. „Нар садржи јединствене антиоксидансе који побољшавају проток крви, подржавају здрав крвни притисак и штите од накупљања плака у артеријама“, каже нутриционисткиња Мишел Рутенстин.
Ораси, који сазријевају у јесен, употпуњују и слатка и слана јела. „Богат су извор биљних омега-3 масних киселина, које заједно с другим једињењима подржавају здравље крвних судова“, истиче Рутенстин.
Србија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму