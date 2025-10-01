Каји Остојић жестоки момак бацио сузавац на наступу: Пјевачица открила истину

Пјевачица Каја Остојић открила је да је један "жестоки момак" организовао бацање сузавца у клубу у којем је наступала - а све зато што га је одбила.

Наиме, о овом инциденту који се догодио прије неколико година, Каја Остојић је први пут проговорила.

Гостујући у емисији "Амиџи шоу", пјевачица је добила питање о некој непријатност с наступа које ће се увијек сјећати.

- Највећа непријатност с неког наступа коју памтиш? - гласило се питање.

Каја је мало размислила, па одлучила да открије да је од жестоког момка добила покушај освете.

- Највећа непријатност? Било је то прије неких десетак година када је још увијек био жив један проблематичан момак, сад да га не именујем. Организовао је да се баци сузавац на мој наступ што је растерало све људе.

Она је и објаснила због чега јој се тај опасни момак осветио, а повод је било њено одбијање.

- Па нисам одговарала на неко његово удварање, али не знају с ким имају посла. Ја се овдје никога не плашим - додала је Каја Остојић кроз смијех, преноси Телеграф.