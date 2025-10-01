Суд одбио захтјев Шона Дидија Комбса

Извор:
Судија Арун Субраманијан одбацио је захтјев репера Шона “Дидија” Комбса да поништи пресуду уочи изрицања казне заказаног за петак, наведено је у судским документима у које је Еј-би-си њуз имао увид.
Савезни тужиоци су раније затражили да Комбс буде осуђен на најмање 11 година затвора по двије тачке оптужнице повезане са проституцијом, наводећи да је био “насилан и непокајан”, остављајући жртве у страху.
Он је раније ослобођен оптужби за трговину људима и рекетирање.
У допису суду тужиоци су навели да су Комбсове “деценије неконтролисаног насиља” и психолошке, емоционалне и физичке штете које је нанио жртвама довољан основ за строгу казну.
Међу доказима су снимци хотелских камера и свједочења, укључујући пјевачицу Касандру “Кеси” Вентуру, која га је оптужила за физичко и психичко злостављање.
Одбрана је предложила да казна буде ограничена на вријеме проведено у притвору, оцјењујући тужилачку препоруку као “драконску”.
У прилог строжој казни тужилаштво је доставило и писма бивших сарадника и жртава, међу којима су Вентура и бивша запослена Миа, које су затражиле да казна “одрази пуну мјеру штете” и “пошаље поруку да су њихови животи и гласови важни”.
Изрицање казне заказано је за петак пред федералним судом у Њујорку.
