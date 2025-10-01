Logo

Суд одбио захтјев Шона Дидија Комбса

Извор:

Агенције

01.10.2025

11:35

Коментари:

0
Суд одбио захтјев Шона Дидија Комбса

Судија Арун Субраманијан одбацио је захтјев репера Шона “Дидија” Комбса да поништи пресуду уочи изрицања казне заказаног за петак, наведено је у судским документима у које је Еј-би-си њуз имао увид.

Савезни тужиоци су раније затражили да Комбс буде осуђен на најмање 11 година затвора по двије тачке оптужнице повезане са проституцијом, наводећи да је био “насилан и непокајан”, остављајући жртве у страху.

Он је раније ослобођен оптужби за трговину људима и рекетирање.

У допису суду тужиоци су навели да су Комбсове “деценије неконтролисаног насиља” и психолошке, емоционалне и физичке штете које је нанио жртвама довољан основ за строгу казну.

Међу доказима су снимци хотелских камера и свједочења, укључујући пјевачицу Касандру “Кеси” Вентуру, која га је оптужила за физичко и психичко злостављање.

Бубамара

Занимљивости

Упозорење или срећа: Шта значи када бубамара слети на вас?

Одбрана је предложила да казна буде ограничена на вријеме проведено у притвору, оцјењујући тужилачку препоруку као “драконску”.

У прилог строжој казни тужилаштво је доставило и писма бивших сарадника и жртава, међу којима су Вентура и бивша запослена Миа, које су затражиле да казна “одрази пуну мјеру штете” и “пошаље поруку да су њихови животи и гласови важни”.

Изрицање казне заказано је за петак пред федералним судом у Њујорку.

Подијели:

Тагови:

Паф Диди

Суђење

prostitucija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упозорење или срећа: Шта значи када бубамара слети на вас?

Занимљивости

Упозорење или срећа: Шта значи када бубамара слети на вас?

3 ч

0
Kupus

Савјети

Ево како купус да остане свјеж и до 15 дана

3 ч

0
Шта фантазије о другима откривају о вашој вези?

Љубав и секс

Шта фантазије о другима откривају о вашој вези?

3 ч

0
Митровић: Наставићемо подршку привредним субјектима

Република Српска

Митровић: Наставићемо подршку привредним субјектима

3 ч

0

Више из рубрике

Халид Бешлић пјевач

Сцена

Ханка открила стање Халида Бешлића

4 ч

0
Шок у Холивуду: Повлачи се Џорџ Клуни

Сцена

Шок у Холивуду: Повлачи се Џорџ Клуни

5 ч

0
Беби Дол промијенила име: ''Желим да започнем нови живот''

Сцена

Беби Дол промијенила име: ''Желим да започнем нови живот''

5 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић се аутом закуцала у градилиште након ноћног провода

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

13

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner