Шок у Холивуду: Повлачи се Џорџ Клуни

01.10.2025

Џорџ Клуни је открио да ће стати с глумачком каријером како би могао да се посвети 8-годишњим близанцима које има са супругом Амал, познатом адвокатицом за људска права.

"Више нисам у тој лудачкој јурњави за успјехом. Имао сам своју каријеру у многим аспектима и ствари су се на неки начин смириле, тако да могу сад да будем код куће са својом д‌јецом често и то ми је јако забавно. Још увијек сам довољно млад да могу да трчкарам с њима.То сад почиње брзо да нестаје. Али тренутно то још увијек могу да радим. Тако да се стварно забављам", рекао је Клуни за Fox's Extra.

Клуни, који је говорио на премијери свог најновијег филма "Jay Kelly" на Њујорк Филм Фестивалу, сматра како је прошлу деценију жртвовао због рада у Холивуду науштрб своје д‌јеце и супруге Амал.

Звијезда "Ocean's Eleven", који има 8-годишње близанце Алексндра и Елу са супругом Амал, рекао је:

"То сигурно није само искуство из шоубизниса. Вјероватно имате исте разговоре у готово свакој професији: 'Желио бих да нисам пропустио важна искуства своје д‌јеце док сам радио. То је жртва коју чините да бисте успјели у било ком послу".

