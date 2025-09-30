Logo

Ана Николић се аутом закуцала у градилиште након ноћног провода

30.09.2025

21:42

Ana Nikolić pjevačica
Фото: HYPE TV/YouTube

Пјевачица Ана Николић прије нешто мање од мјесец дана нашла се у скандалу након свађе са партнером, када је Горана Ратковића Ралета пријавила за насиље, након чега се повукла из јавности.

Пјевачица се синоћ проводила у граду а по повратку кући закуцала је ауто у оближње градилиште.

Како наводи Блиц, пјевачицин луксузни аутомобил био је непрописно паркиран. Она је аутомобилом ушла у градилиште и оборила палете које су се ту налазиле.

Како се даље наводи, она је том приликом одвалила таблице свог аутомобила, а комшије су у разговору откриле каква је Ана када је камере не снимају.

''Тај аутомобил Ана вози већ неко вријеме, али ми мислимо да је то Ралетов аутомобил који је још увијек код ње. Ми је ријетко виђамо током дана, углавном стан напусти тек увече када оде до града. Јутрос смо затекли аутомобил у овом стању. Улетјела је у градилиште и оборила палете, не знамо ни како је изашла из аутомобила пошто је ту одмах ограда'', рекла нам је једна комшиница, а слично је потврдио и комшија којег смо затекли док се враћао из продавнице.

''Ријетко је срећем током дана, ћеркицу углавном школски превоз довезе и она се сама попне до стана. Некада изађу заједно у шетњу касније. Видио сам јутрос да је аутомобилом прешла преко палета, вјероватно није видјела јер је била мрачна улица'', рекао је господин.

Иначе, Ана је недавно прославила свој рођендан у једном клубу у Београду, а на слављу јој је пјевао колега Бобан Рајовић.

''Бобан је на крају пришао столу на ком је Ана била са пријатељима. Неколико пјесама отпјевао је за њу, да би се послије фотографисали'', открива извор.

Ана је за рођендански стајлинг одабрала тамно зелену хаљину са отвореним деколтеом, а наочаре није скидала.

Фотографије можете погледати ОВДЈЕ.

(Телеграф.рс)

