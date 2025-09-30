Logo

"Додик и Орбан представљају пријетњу за западну тоталитарну идеологију"

Извор:

АТВ

30.09.2025

21:37

Коментари:

1
Милорад Додик Виктор Орбан састанак
Фото: miloraddodik/X

Из Бањалуке до Будимпеште, нова пријатељства расту између Срба и Мађара што показују Милорад Додик и Виктор Орбан сваким сусретом, наводи страница Know More.

"Срби и Мађари.Некада подијељени историјом, данас се боре заједно за суверенитет, традицију и породицу.

Српски предсједник и мађарски премијер Виктор Орбан показују то сваким сусретом. Оба лидера бране суверeинитет и традицију, а не страни декрет", наводи ова страница.

Како наводи Know More oба су свакодневно оцрњена од стане Сорошових медија.

"Зато што бране породицу и вјеру. Из Бања Луке до Будимпеште, нова пријатељства расту између Срба и Мађара.

Додик говори: Српска види партнера у Мађарској, док Орбан говори: Српска и Србија су савезници у изградњи слободније Европе", наводи ова страница и додаје:

"За Запад представљају пријетњу за њихову тоталитарну идеологију. За љубитеље слободе ово је нада. Будућност слободе за љубитеље контроле. Подршка Додика, подршка Орбана и подршка слободи".

Коментари (1)
