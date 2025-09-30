"Додик и Орбан представљају пријетњу за западну тоталитарну идеологију"

Извор:
АТВ
30.09.2025
Из Бањалуке до Будимпеште, нова пријатељства расту између Срба и Мађара што показују Милорад Додик и Виктор Орбан сваким сусретом, наводи страница Know More.
"Срби и Мађари.Некада подијељени историјом, данас се боре заједно за суверенитет, традицију и породицу.
Српски предсједник и мађарски премијер Виктор Орбан показују то сваким сусретом. Оба лидера бране суверeинитет и традицију, а не страни декрет", наводи ова страница.
Како наводи Know More oба су свакодневно оцрњена од стане Сорошових медија.
"Зато што бране породицу и вјеру. Из Бања Луке до Будимпеште, нова пријатељства расту између Срба и Мађара.
Додик говори: Српска види партнера у Мађарској, док Орбан говори: Српска и Србија су савезници у изградњи слободније Европе", наводи ова страница и додаје:
"За Запад представљају пријетњу за њихову тоталитарну идеологију. За љубитеље слободе ово је нада. Будућност слободе за љубитеље контроле. Подршка Додика, подршка Орбана и подршка слободи".
#Serbs & #Hungarians: An alliance for a free Europe! pic.twitter.com/5tJKoNLczT— Know More (@km_knowmore) September 30, 2025
